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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

29.11.2023 22:31
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.800.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 750.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
AGESA, TRECUHE00018 19.04.2023 100.000 0,056 29,003
AGESA, TRECUHE00018 26.04.2023 54.000 0,03 29,275
AGESA, TRECUHE00018 27.04.2023 44.000 0,024 28,996
AGESA, TRECUHE00018 28.04.2023 80.000 0,044 28,898
AGESA, TRECUHE00018 03.05.2023 170.000 0,094 28,056
AGESA, TRECUHE00018 22.05.2023 35.000 0,019 26,97
AGESA, TRECUHE00018 23.05.2023 30.000 0,017 26,88
AGESA, TRECUHE00018 24.05.2023 27.200 0,015 26,37
AGESA, TRECUHE00018 26.05.2023 35.000 0,019 27,48
AGESA, TRECUHE00018 04.09.2023 42.304 0,024 55,398
AGESA, TRECUHE00018 05.09.2023 30.000 0,017 56,512
AGESA, TRECUHE00018 06.09.2023 18.598 0,01 55,331
AGESA, TRECUHE00018 14.09.2023 31.500 0,018 59,3
AGESA, TRECUHE00018 12.10.2023 60.000 0,033 68,372
AGESA, TRECUHE00018 25.10.2023 50.000 0,028 60,494
AGESA, TRECUHE00018 08.11.2023 35.000 0,019 56,922
AGESA, TRECUHE00018 13.11.2023 50.000 0,028 54,744
AGESA, TRECUHE00018 14.11.2023 30.000 0,017 55,533
AGESA, TRECUHE00018 15.11.2023 30.000 0,017 54,231
AGESA, TRECUHE00018 20.11.2023 35.000 0,019 58,675
AGESA, TRECUHE00018 29.11.2023 30.000 0,017 57,919

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 29.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 57,50 TL – 58,20 TL (ağırlıklı ortalama 57,919 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 29.11.2023 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 1.017.602 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,57'ye ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221042


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