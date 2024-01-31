***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 15:01
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244397
BIST
'
15:448.467
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -7,14
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:4430,3580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0075
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:4432,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0089
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:441.989,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.989,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:42
|EGPRO
|182,60
|111.935.166
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.722.380
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.038.147
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|184.387.334
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|316.288.811
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|367.048.386
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|THYAO
|269,00
|4.495.395.620
|% -1,10
|
|BINHO
|546,00
|2.591.142.628
|% 3,80
|
|CATES
|83,90
|2.422.528.656
|% -4,66
|
|MIATK
|43,36
|2.223.331.359
|% 3,68
|
|EREGL
|43,28
|2.169.870.338
|% -0,14
|
|EKGYO
|9,97
|1.476.559.498
|% -1,77
|
|ZOREN
|4,68
|522.855.853
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,26
|2.018.614.484
|% -1,41
|
|TSPOR
|1,58
|116.603.863
|% 1,94
|
|YKBNK
|21,66
|1.567.005.345
|% 0,37
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3518
|30,3566
|% 0,02
|
|Euro
|32,9182
|32,9311
|% -0,02
|
|Sterlin
|38,3773
|38,5697
|% -0,08
|
|Frank
|35,0152
|35,2261
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0708
|8,1113
|% 0,03
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,21
|925,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,79
|982,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,66
|81,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,95
|2.039,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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