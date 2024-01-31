***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDenetimden Geçmiş Performans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244404BIST