***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 988.095.029 994.041.049Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 641.491.377 665.739.196Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -143.975 -168.867Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 346.747.627 328.470.720FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 2.987.414.209 2.229.963.493Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 215.074.938 112.389.182Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 285.738.091 241.385.756Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 2.486.601.180 1.876.188.555Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 74.757.002 62.869.408Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 35.334.332 35.330.094Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 39.422.670 27.539.314Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 582.012 1.589.357Ortaklardan Alacaklar12.2 547.351 547.351İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar11.981 17.746Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 22.680 1.024.260İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 440.175 507.082Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar74.574 75.294Diğer Çeşitli Alacaklar120.098 186.285Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.20,47.1 53.262.327 57.221.136Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 24.425.157 23.152.652Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları217.141 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 28.620.029 34.068.484DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 10.806.513 3.188.280Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar47.1 5.072.929 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 3.438.579 1.306.315Personele Verilen Avanslar47.1 2.295.005 1.881.965Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI4.115.357.267 3.349.379.805CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 32.527.213.020 30.660.641.567Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20, 12.1 229.283.918 204.739.575Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 32.297.929.102 30.455.901.992Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 12.577 13.543Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 12.577 13.543Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 897.700 868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 67.750.001 52.765.552Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 31.952.572 16.044.009Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 31.431.544 22.648.518Motorlu Taşıtlar6.3.4 4.384.379 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 30.929.421 30.677.139Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3.4 21.902.336 45.617.311Birikmiş Amortismanlar (-)6.3.4 -52.850.251 -63.943.160Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 127.328.477 93.797.549Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 193.953.434 157.401.429Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -94.263.242 -78.358.177Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 27.638.285 14.754.297GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.460.008 1.301.700Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler2.460.008 1.301.700DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 31.659.108 10.503.427Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 31.659.108 10.503.427Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI32.757.320.891 30.819.891.350TOPLAM VARLIKLAR36.872.678.158 34.169.271.155YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 6.562.454 5.054.716Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 9.342.691 11.333.979Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -2.780.237 -6.279.263Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 352.843.388 336.446.147Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 42.745.462 32.213.493Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 309.939.593 304.074.321Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4,12.2, 19 108.158.259 71.803.237Ortaklara Borçlar12.2, 19 80.471.822 60.422.578İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 323.198 332.937Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 27.363.239 11.047.722DİĞER BORÇLAR47.1 20.718.776 22.612.506Alınan Depozito ve Teminatlar47.1 5.739 4.845Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.1 20.713.037 22.607.661Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI166.066.335 155.669.156Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 68.939.087 61.679.985Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 21.382.408 21.324.985Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 75.744.840 72.664.186İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 82.824.973 38.732.354Ödenecek Vergi ve Fonlar24.650.661 20.662.691Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.158.836 4.701.311Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 92.991.099 90.440.439Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -39.975.623 -77.072.087Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 35.795.848 41.469.898Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 35.795.848 41.469.898GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 41.638.544 2.592.987Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 1.478.515 1.681.106Gider Tahahkkukları19 40.157.974 909.826Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 8.889.440 6.467.738Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 8.889.440 6.467.738KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI823.498.017 680.848.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 12.982.886 25.287.659Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.904.346 38.219.902Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -1.921.460 -12.932.243Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 32.297.114.492 30.455.130.719Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 32.297.114.492 30.455.130.719Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 2.975.581.061 2.286.550.267Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 2.927.436.492 2.241.528.576Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 48.144.569 45.021.691DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI11.318.274 11.366.186Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları11.318.274 11.366.186DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 24.397.153 21.040.315Kıdem Tazminatı Karşılığı22 24.397.153 21.040.315Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI35.321.393.866 32.799.375.146ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15.3 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15.3 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ313.463.610 213.261.447Yasal Yedekler15.2 95.415.165 80.315.165Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 225.798.734 110.043.954Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 7.233.708 36.602.809Diğer Kar Yedekleri15.2 -14.995.491 -13.711.975GEÇMİŞ YILLAR KARLARI4.093.948 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI229.391.622 294.948.728Dönem Net Karı229.391.622 294.948.728Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI727.786.275 689.047.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE36.872.678.158 34.169.271.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020