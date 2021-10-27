***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 1.083.612.415 986.330.032Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 733.622.600 658.028.179Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -482.371 -168.867Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 350.472.186 328.470.720FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11.4 3.178.392.029 2.229.963.493Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 213.520.687 112.389.182Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 289.042.718 241.385.756Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 2.675.828.624 1.876.188.555Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 76.630.317 61.732.577Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 35.800.677 34.193.263Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 40.829.640 27.539.314Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.1 4.822.576 4.486.337Ortaklardan Alacaklar12.2 565.596 547.351İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 1.598.371 2.896.980Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar45.326 17.746Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 2.613.283 1.024.260İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 461.872 507.082Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar74.574 75.294Diğer Çeşitli Alacaklar141.795 186.285Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI43.242.639 56.953.295Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 26.936.179 23.152.652Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları2.058.463 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 14.247.997 33.800.643DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 3.246.649 2.661.972Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 2.264.893 1.136.520Personele Verilen Avanslar47.1 981.756 1.525.452Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI4.390.408.497 3.342.634.788CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 33.487.616.703 30.660.641.567Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20, 12.1 214.315.481 204.739.575Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 33.273.301.222 30.455.901.992Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 12.897 13.414Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 12.897 13.414Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.897.700 2.868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar9,45.2 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 53.866.576 51.008.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 30.257.579 14.362.246Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 29.926.382 21.499.483Motorlu Taşıtlar6.3.4 6.172.480 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 29.784.329 29.565.864Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3.4 10.767.308 41.601.675Birikmiş Amortismanlar (-)6.3.4 -53.041.502 -57.742.798Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 138.919.868 93.797.549Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 210.074.732 157.401.429Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -103.889.424 -78.358.177Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 32.734.560 14.754.297GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI3.304.199 1.301.501Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler3.304.199 1.301.501DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 35.510.675 9.388.883Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 35.510.675 9.388.883Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI33.722.128.618 30.819.019.131TOPLAM VARLIKLAR38.112.537.115 34.161.653.919YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 3.356.468 4.730.021Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.595.690 10.989.892Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -1.239.222 -6.259.871Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 393.472.166 349.975.348Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 70.774.138 38.458.018Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 322.539.695 311.358.997Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4,19 8.056.567 71.981.599Ortaklara Borçlar12.2,19 2.137.809 60.422.578İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2 977.569 207.921Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 349.516 325.596Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 4.591.673 11.025.504DİĞER BORÇLAR4,19,47.1 12.976.880 22.113.883Alınan Depozito ve Teminatlar47.1 5.870 4.845Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.1 12.971.010 22.109.038Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI178.142.124 155.669.156Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 72.098.281 61.679.985Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 28.445.834 21.324.985Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 77.598.009 72.664.186İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI72.654.550 34.187.402Ödenecek Vergi ve Fonlar29.856.371 19.483.812Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri4.057.999 3.467.766Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 129.480.466 88.290.002Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -90.740.286 -77.054.178Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 38.206.949 36.658.769Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 38.206.949 36.658.769GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 58.374.924 2.464.801Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 1.328.357 1.681.106Gider Tahahkkukları19 57.044.512 781.640Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 4.719.781 5.182.770Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 4.719.781 5.182.770KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI769.960.409 682.963.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 5.512.924 25.268.451Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 6.203.605 38.200.152Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -690.681 -12.931.701Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 33.272.457.890 30.455.130.719Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 33.272.457.890 30.455.130.719Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 3.213.442.359 2.286.550.267Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 3.163.338.722 2.241.528.576Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 50.103.637 45.021.691DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI10.997.268 11.252.376Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları10.997.268 11.252.376DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 26.766.824 21.040.315Kıdem Tazminatı Karşılığı22 26.766.824 21.040.315Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI36.529.177.265 32.799.242.128ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15.3 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15.3 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ289.751.111 207.756.167Yasal Yedekler15.2 95.139.901 80.039.901Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 220.568.718 104.813.938Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -8.478.587 36.602.809Diğer Kar Yedekleri15.2 -17.490.415 -13.711.975GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI342.811.235 290.854.780Dönem Net Karı342.811.235 290.854.780Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI813.399.441 679.448.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE38.112.537.115 34.161.653.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR45.526.407 54.156.804 14.651.908 16.901.311Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)45.409.856 54.156.804 14.651.908 16.901.311Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,24 43.147.347 49.108.473 16.270.482 13.585.818Brüt Yazılan Primler (+)5,24 43.335.979 51.130.761 16.313.559 13.444.924Reasüröre Devredilen Primler (-)5,24 -188.632 -2.022.288 -43.077 140.894SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,47.4 2.262.509 5.048.331 -1.618.574 3.315.493Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)5,47.4 2.719.639 7.074.431 -1.548.323 4.513.033Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)5,47.4,10 -457.130 -2.026.100 -70.251 -1.197.540Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)116.551 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)116.551 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-42.083.632 -44.001.419 -12.585.107 -11.414.159Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -1.761.879 -2.062.822 -609.628 -264.780Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-2.182.639 -2.746.107 -652.221 -689.055Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.275.232 -3.262.091 -675.721 -1.039.372Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 92.593 515.984 23.500 350.317Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 420.760 683.285 42.593 424.275Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)559.698 787.380 88.586 695.443Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -138.938 -104.095 -45.993 -271.168İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -429.390 -489.452 -164.306 -139.051Faaliyet Giderleri (-)31 -39.553.736 -41.440.622 -11.799.370 -11.607.741Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)-338.627 -8.523 -11.803 597.413Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-338.627 -8.523 -11.803 597.413Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI3.442.775 10.155.385 2.066.801 5.487.152HAYAT TEKNİK GELİR1.969.752.501 1.671.850.100 674.411.517 562.671.898Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.322.174.238 935.101.001 511.825.203 318.283.795Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,24 1.334.855.043 920.625.550 513.365.823 308.735.272Brüt Yazılan Primler (+)5,24 1.354.954.186 932.128.563 521.386.343 312.640.661Reasüröre Devredilen Primler (-)5,24 -20.099.143 -11.503.013 -8.020.520 -3.905.389Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,47.4 -12.680.805 14.475.451 -1.540.620 9.548.523Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)5,47.4 -12.839.415 14.863.341 -1.543.425 9.789.698Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)5,47.4,10 158.610 -387.890 2.805 -241.175Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri5 625.733.887 690.774.092 173.896.104 221.947.173Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 21.844.376 45.975.007 -11.309.790 22.440.930Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 21.844.376 45.975.007 -11.309.790 22.440.930Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-1.698.185.563 -1.497.606.904 -568.491.129 -462.623.860Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -157.601.658 -158.248.685 -53.092.496 -48.071.117Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-152.247.076 -151.059.700 -51.196.736 -46.013.660Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-154.082.414 -152.628.929 -52.485.694 -46.511.193Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 1.835.338 1.569.229 1.288.958 497.533Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -5.354.582 -7.188.985 -1.895.760 -2.057.457Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-19.145.936 -6.489.271 -13.761.079 -1.334.812Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 13.791.354 -699.714 11.865.319 -722.645İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -939.238.670 -793.800.081 -246.307.931 -329.857.104Matematik Karşılıklar (-)-939.592.695 -793.095.440 -246.488.855 -330.000.522Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-939.670.201 -792.930.847 -246.641.557 -329.917.141Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar77.506 -164.593 152.702 -83.381Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)354.025 -704.641 180.924 143.418Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)10 354.025 -704.641 180.924 143.418Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -4.652.556 -8.162.902 -1.794.762 -2.272.515Faaliyet Giderleri (-)31 -393.780.412 -241.344.036 -159.236.514 -79.630.693Yatırım Giderleri (-)5,36 -202.953.595 -296.080.765 -107.971.563 -2.931.999Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)5,26 41.328 29.565 -87.863 139.568TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT271.566.938 174.243.196 105.920.388 100.048.038EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 388.672.375 331.839.668 129.865.305 112.121.885Fon İşletim Gelirleri25 307.458.926 253.128.812 108.025.649 89.541.505Yönetim Gideri Kesintisi25 64.906.772 59.267.626 16.753.304 16.375.160Giriş Aidatı Gelirleri25 16.222.335 18.856.045 5.056.536 6.075.827Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 6.210 453.822 726 93.201Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 78.132 133.363 29.090 36.192Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-424.831.184 -312.636.539 -157.154.949 -122.283.462Toplam Fon Giderleri (-)-51.423.053 -36.251.494 -19.252.523 -10.884.228Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)-4.978 -18.400 0 0Faaliyet Giderleri (-)31 -352.755.475 -260.673.950 -130.427.346 -106.005.269Diğer Teknik Giderler (-)-17.828.634 -13.807.585 -6.470.354 -4.856.259Ceza Ödemeleri (-)-2.819.044 -1.885.110 -1.004.726 -537.706TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK-36.158.809 19.203.129 -27.289.644 -10.161.577II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI3.442.775 10.155.385 2.066.801 5.487.152TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT271.566.938 174.243.196 105.920.388 100.048.038TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK-36.158.809 19.203.129 -27.289.644 -10.161.577GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ238.850.904 203.601.710 80.697.545 95.373.613YATIRIM GELİRLERİ250.450.817 150.335.134 89.685.628 60.824.836Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 146.932.562 108.087.419 58.043.270 50.889.306Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 31.468.933 13.738.113 0 5.785.850Finansal Yatırımların Değerlemesi27 25.460.104 10.870.209 13.203.849 -11.476.609Kambiyo Karları36 17.377.290 12.184.452 3.784.639 10.345.581İştiraklerden Gelirler26 64.230 64.230 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler26 830 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler26 29.188.196 5.420.276 14.566.007 5.420.276Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 -41.328 -29.565 87.863 -139.568YATIRIM GİDERLERİ (-)-59.905.967 -85.760.219 -11.194.858 -32.351.994Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)20 -4.301.109 -5.959.888 -393.578 -2.061.725Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-1.821.248 -27.706.507 -331.290 -2.387.629Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -7.069.195 -18.781.921 6.132.184 -13.996.937Kambiyo Zararları (-)36 -6.528.547 -2.055.497 -2.261.899 -73.510Amortisman Giderleri (-)6.1 -40.115.739 -26.773.235 -14.327.636 -9.349.022Diğer Yatırım Giderleri (-)8 -70.129 -4.483.171 -12.639 -4.483.171DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)44.076.785 40.971.997 -1.573.718 13.912.252Karşılıklar Hesabı (+/-)-285.362 -2.499.899 3.291.894 146.064Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 18.922.439 12.692.287 15.090 2.157.439Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47.2 108.264.044 54.134.287 33.017.664 18.769.144Diğer Gider ve Zararlar (-)47.2 -85.197.145 -27.784.220 -38.043.219 -7.053.535Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 2.770.570 5.069.317 20.940 -100.304Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -397.761 -639.775 123.913 -6.556DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI342.811.235 230.416.843 117.808.455 105.558.586Dönem Karı veya Zararı473.472.539 309.148.622 157.614.597 137.758.707Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35,47.4 -130.661.304 -78.731.779 -39.806.142 -32.200.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları342.811.235 230.416.843 117.808.455 105.558.586Azınlık Payları0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.469.074.914 1.009.748.433Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri4.473.138.621 4.300.779.697Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-438.434.473 -334.467.467Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-4.199.395.359 -4.059.068.664Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.304.383.703 916.991.999Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-99.267.944 -55.382.590Diğer Nakit Girişleri67.963.180 56.843.149Diğer Nakit Çıkışları (-)-494.467.985 -330.669.915Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit778.610.954 587.782.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı1.992.257 296.150Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -101.085.775 -40.490.739Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -1.864.625.036 -4.611.177.795Mali Varlıkların Satışı11.4 1.283.457.061 4.462.883.853Alınan Faiz218.812.846 94.014.005Alınan Temettüler26 65.060 64.230Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-461.383.587 -94.410.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -8.274.959 -10.437.210Ödenen Temettüler (-)-200.191.552 -91.702.404Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-208.466.511 -102.139.614KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ32.429.513 24.444.313Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış141.190.369 415.677.046Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 695.392.004 280.275.065Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 836.582.373 695.952.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.937.525 0 0 0 0 -1.937.525Varlıklarda Değer Artışı0 0 -37.332.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.332.824Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 230.416.843 0 0 0 230.416.843Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -37.626.917 0 0 80.039.901 11.494 92.562.879 230.416.843 0 0 0 545.404.200Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -3.778.440 0 0 0 0 -3.778.440Varlıklarda Değer Artışı0 0 -45.081.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.081.396Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 342.811.235 0 0 0 342.811.235Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -130.854.780 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -8.478.587 0 0 95.139.901 11.494 203.915.398 342.811.235 0 0 0 813.399.441http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973100BIST