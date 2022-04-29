***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
29.04.2022 21:30
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 863.342.220 1.038.319.125
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 356.134.227 586.376.722
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -479.024 -271.671
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 507.687.017 452.214.074
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11.4 6.120.297.344 5.011.546.379
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 576.364.927 369.357.135
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 20.866.932 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 672.686.401 383.891.491
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 4.850.379.084 4.258.297.753
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 111.968.836 89.670.827
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 53.853.210 46.127.620
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 58.115.626 43.543.207
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1 3.700.447 5.179.798
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 95.384 5.067.908
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
25.660 61.980
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 3.579.403 49.910
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 268.774 244.210
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
44.685 44.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
25.564 1.000
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
198.525 198.525
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
72.248.699 36.428.178
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 32.088.523 26.487.439
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
4.122.310 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1 36.037.866 9.940.739
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 5.973.417 2.629.470
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
35, 47.1 3.502.551 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 1.979.114 2.143.088
Personele Verilen Avanslar
47.1 491.752 486.382
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
7.177.799.737 6.184.017.987
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 49.026.994.354 43.743.106.415
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
2.20, 12.1,17.2,17.15 315.406.502 297.737.441
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 48.711.587.852 43.445.368.974
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 28.150 27.150
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 28.150 27.150
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.897.700 2.897.700
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
9,45.2 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 897.700 897.700
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 73.326.524 67.520.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 39.389.059 30.226.322
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 26.100.140 25.205.721
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 6.172.480 6.172.480
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 25.583.203 24.459.025
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3.4 25.949.329 25.949.329
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3.4 -49.867.687 -44.492.563
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 200.463.604 176.377.445
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 284.434.093 254.426.560
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -128.798.496 -115.209.407
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 44.828.007 37.160.292
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
3.622.492 3.047.621
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
3.622.492 3.047.621
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 56.543.712 38.974.937
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 56.543.712 38.974.937
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
49.363.876.536 44.031.951.582
TOPLAM VARLIKLAR
56.541.676.273 50.215.969.569
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 3.640.071 2.485.093
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 8.045.935 7.006.241
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -4.405.864 -4.521.148
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 540.462.324 490.757.741
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 87.872.418 77.388.928
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 452.589.906 413.210.480
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 0 158.333
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4,19 6.211.038 29.419.251
Ortaklara Borçlar
19 710.176 694.425
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2,19 261.798 2.022.175
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 1.106.465 789.013
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 4.132.599 25.913.638
DİĞER BORÇLAR
4,19,47.1 30.408.033 39.619.364
Alınan Depozito ve Teminatlar
9.678 8.813
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
30.398.355 39.610.551
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
216.565.374 191.925.200
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 90.302.291 71.659.980
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 39.937.203 37.878.326
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.20 17.15 86.325.880 82.386.894
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
137.195.051 81.929.454
Ödenecek Vergi ve Fonlar
41.432.091 43.148.057
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
6.862.131 4.476.426
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 89.779.146 164.714.200
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -878.317 -130.409.229
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 48.016.342 48.207.627
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 48.016.342 48.207.627
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 55.703.758 24.338.599
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.352.990 1.818.460
Gider Tahahkkukları
19 53.348.713 22.518.084
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 8.707.576 5.363.370
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 8.707.576 5.363.370
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.046.909.567 914.045.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 20.469.767 21.619.619
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 39.263.042 41.447.808
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -18.793.275 -19.828.189
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,17.5, 17.6,19 48.710.804.484 43.444.431.495
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,17.5, 17.6,19 48.710.804.484 43.444.431.495
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 5.613.808.340 4.913.859.936
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 5.559.851.258 4.861.842.787
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 53.957.082 52.017.149
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
13.690.868 12.642.235
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
13.690.868 12.642.235
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 34.745.668 27.315.197
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 34.745.668 27.315.197
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
54.393.519.127 48.419.868.482
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
678.736.514 252.894.045
Yasal Yedekler
15.2 95.139.901 95.139.901
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 668.892.966 220.568.718
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -60.761.406 -44.638.573
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -24.546.441 -18.187.495
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
241.673.970 448.324.248
Dönem Net Karı
241.673.970 448.324.248
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.101.247.579 882.055.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
56.541.676.273 50.215.969.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
13.734.732 15.640.714
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
13.734.732 15.640.714
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 21.268.693 17.069.060
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 21.430.998 17.155.127
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -162.305 -86.067
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -7.533.961 -1.428.346
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -7.621.217 -1.117.857
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 87.256 -310.489
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-17.316.873 -15.595.906
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -1.457.322 -580.795
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.416.705 -937.421
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.432.705 -998.421
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10,17.15 16.000 61.000
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -40.617 356.626
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
20.417 306.078
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -61.034 50.548
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -211.865 -168.257
Faaliyet Giderleri (-)
31 -15.639.375 -14.540.491
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-8.311 -306.363
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-8.311 -306.363
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-3.582.141 44.808
HAYAT TEKNİK GELİR
1.134.874.719 725.333.656
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
628.146.230 375.478.821
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 639.254.580 383.005.472
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 654.186.129 388.622.222
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -14.931.549 -5.616.750
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -11.108.350 -7.526.651
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -12.352.006 -7.940.896
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 1.243.656 414.245
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
5 479.315.794 327.153.637
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 27.412.695 22.701.198
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 27.412.695 22.701.198
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-1.031.635.953 -646.063.355
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -82.431.101 -41.074.069
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-78.532.731 -46.587.567
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-94.051.917 -46.830.486
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 15.519.186 242.919
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -3.898.370 5.513.498
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
2.160.839 2.976.816
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -6.059.209 2.536.682
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,47.4 -708.382.029 -422.677.402
Matematik Karşılıklar (-)
-708.724.145 -422.771.523
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-708.676.596 -422.741.155
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-47.549 -30.368
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
342.116 94.121
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
10,17.15 342.116 94.121
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -1.728.069 -1.392.830
Faaliyet Giderleri (-)
31 -184.180.700 -111.261.069
Yatırım Giderleri (-)
5,36 -55.201.587 -69.808.473
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5,26 287.533 150.488
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
103.238.766 79.270.301
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 205.439.784 134.993.762
Fon İşletim Gelirleri
25 152.778.557 97.409.961
Yönetim Gideri Kesintisi
25 47.378.815 31.477.748
Giriş Aidatı Gelirleri
25 5.164.379 6.068.513
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 530 4.763
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 117.503 32.777
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-218.438.658 -123.979.612
Toplam Fon Giderleri (-)
-22.898.661 -15.452.885
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -183.540.514 -103.005.165
Diğer Teknik Giderler (-)
-10.257.448 -4.466.809
Ceza Ödemeleri (-)
-1.742.035 -1.054.753
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-12.998.874 11.014.150
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-3.582.141 44.808
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
103.238.766 79.270.301
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-12.998.874 11.014.150
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
86.657.751 90.329.259
YATIRIM GELİRLERİ
267.114.074 74.565.059
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 104.408.730 38.271.900
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 9.476.041 26.860.019
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 114.297.463 -1.576.586
Kambiyo Karları
36 36.712.990 10.226.300
İştiraklerden Gelirler
26 71.699 64.230
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
26 0 830
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13,26 2.434.684 868.854
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 -287.533 -150.488
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-34.587.949 -35.948.929
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-3.236.471 -2.451.338
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-620.235 -321.849
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -4.708.211 -17.931.610
Kambiyo Zararları (-)
36 -7.023.105 -3.331.121
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -18.998.196 -11.913.011
Diğer Yatırım Giderleri (-)
8 -1.731 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
9.453.541 37.918.334
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-3.874.628 -2.654.579
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35,47.4 16.643.161 8.969.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.2 16.016.053 40.474.774
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.2 -18.969.060 -11.084.436
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 5.321 2.670.390
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -367.306 -457.050
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
241.673.970 125.457.626
Dönem Karı veya Zararı
328.637.417 166.863.723
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35,47.4 -86.963.447 -41.406.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
241.673.970 125.457.626
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
669.149.802 477.900.034
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.449.241.712 1.356.844.498
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-249.635.455 -127.221.097
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-2.219.785.778 -1.295.258.104
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
648.970.281 412.265.331
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-30.586.471 -11.783.103
Diğer Nakit Girişleri
199.903.341 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-292.445.549 -258.673.774
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
525.841.602 141.808.454
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
38.230 31.500
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -48.919.459 -24.172.270
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -1.248.816.197 -736.955.382
Mali Varlıkların Satışı
11.4 661.565.290 496.307.160
Alınan Faiz
125.596.845 75.997.175
Alınan Temettüler
26 71.699 65.060
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-510.463.592 -188.726.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -1.145.072 -3.542.339
Ödenen Temettüler (-)
0 -127.390.267
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.145.072 -130.932.606
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
10.691.502 27.260.936
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
24.924.440 -150.589.973
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 747.913.571 695.392.004
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 772.838.011 544.802.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 679.488.042
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 679.488.042
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.097.258 0 0 -1.097.258
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -51.419.833 0 0 0 0 0 0 0 -51.419.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 125.457.626 0 125.457.626
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -130.854.780 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -14.817.024 0 0 95.139.901 11.494 206.596.580 125.457.626 0 592.388.577
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.139.901 11.494 203.218.318 448.324.248 0 882.055.388
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.139.901 11.494 203.218.318 448.324.248 0 882.055.388
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -6.358.946 0 0 -6.358.946
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -16.122.833 0 0 0 0 0 0 0 -16.122.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 241.673.970 0 241.673.970
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 448.324.248 -448.324.248 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -60.761.406 0 0 95.139.901 11.494 645.183.620 241.673.970 0 1.101.247.579
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026120
BIST