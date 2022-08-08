***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 804.120.484 1.045.560.488Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 260.831.907 593.618.085Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -515.644 -271.671Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 543.804.221 452.214.074FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11.4 7.321.553.613 5.011.546.379Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 720.124.669 369.357.135Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 202.230.427 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 652.026.770 383.891.491Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 5.747.171.747 4.258.297.753Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 125.308.525 91.957.332Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 60.293.204 48.414.125Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 65.015.321 43.543.207Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.1 4.620.640 321.063Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar245.527 271.153Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 4.375.113 49.910İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 262.147 244.210Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar44.685 44.685Diğer Çeşitli Alacaklar18.937 1.000Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar198.525 198.525Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI154.634.155 36.569.876Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 105.024.313 26.487.439Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları7.887.413 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 41.722.429 10.082.437DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 8.111.605 3.637.016Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar35,47.1 1.327.679 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 3.714.255 2.163.478Personele Verilen Avanslar47.1 3.069.671 1.473.538Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI8.418.611.169 6.189.836.364CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 52.765.895.125 43.743.106.415Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20,12.1,17.2,17.15 346.880.027 297.737.441Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 52.419.015.098 43.445.368.974Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 44.653 42.507Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 44.653 42.507Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 897.700 897.700Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 897.700Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 95.126.855 79.851.392Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 57.943.496 31.906.268Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 28.649.159 26.670.272Motorlu Taşıtlar6.3.4 5.870.700 6.172.480Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 30.169.663 28.794.218Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3.4 37.123.823 37.585.917Birikmiş Amortismanlar (-)6.3.4 -64.629.986 -51.277.763Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 232.867.601 176.377.445Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 323.005.807 254.426.560Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -144.014.870 -115.209.407Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 53.876.664 37.160.292GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI3.417.047 3.047.713Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler3.417.047 3.047.713DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 112.198.295 43.035.551Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 112.198.295 43.035.551Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI53.210.447.276 44.046.358.723TOPLAM VARLIKLAR61.629.058.445 50.236.195.087YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 8.417.188 6.188.823Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 13.562.084 11.928.814Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -5.144.896 -5.739.991Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 551.793.926 465.695.343Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 93.127.739 64.984.683Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 458.666.187 400.552.327Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 0 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4,19 43.914.905 27.787.155Ortaklara Borçlar19 1.296.349 694.425İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 1.434.647 1.082.982Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 41.183.909 26.009.748DİĞER BORÇLAR4,19,47.1 40.320.243 42.140.234Alınan Depozito ve Teminatlar11.016 8.813Tedavi -483.282.763Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -238.482.823 -104.5