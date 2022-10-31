***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 833.097.111 1.038.319.125Kasa0 4 -400.708 -271.671Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 645.4 383.891.491Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 6.824.361.715 4.258.297.753Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 132.379.338 89.670.827Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 59.927.628 46.127.620Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 72.451.710 43.543.207Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.1 4.578.017 5.179.798Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 0 5.067.908Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar68.938 61.980Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 4.509.079 49.910İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 283.551 244.210Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar23.285 44.685Diğer Çeşitli Alacaklar61.741 1.000Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar198.525 198.525Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI155.285.823 36.428.178Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 116.572.030 26.487.439Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları10.927.664 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 27.786.129 9.940.739DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 2.504.074 2.629.470Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 2.026.654 2.143.088Personele Verilen Avanslar47.1 477.420 486.382Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI9.861.376.646 6.184.017.987CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 60.918.908.314 43.743.106.415Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20, 12.1,17.2,17.15 377.849.298 297.737.441Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1,17.5 60.541.059.016 43.445.368.974Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 28.926 27.150Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 28.926 27.150Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.897.700 2.897.700Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar9,45.2 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 897.700Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3 79.420.402 67.520.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3 55.960.068 30.226.322Demirbaş ve Tesisatlar6.3 27.091.375 25.205.721Motorlu Taşıtlar6.3 5.870.700 6.172.480Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3 26.117.334 24.459.025Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3 25.590.460 25.949.329Birikmiş Amortismanlar (-)6.3 -61.209.535 -44.492.563Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 266.107.843 176.377.445Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 364.429.635 254.426.560Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -161.113.032 -115.209.407Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 62.791.240 37.160.292GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI3.842.316 3.047.621Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler3.842.316 3.047.621DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 115.837.288 38.974.937Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 115.837.288 38.974.937Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI61.387.042.789 44.031.951.582TOPLAM VARLIKLAR71.248.419.435 50.215.969.569YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 4.567.682 2.485.093Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 8.589.721 7.006.241Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -4.022.039 -4.521.148Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 705.180.994 490.757.741Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 549.826.683 413.210.480Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 0 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4,19 25.858.780 29.419.251Ortaklara Borçlar19 1.393.806 694.425İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2,19 0 2.022.175Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 861.108 789.013Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 23.603.866 25.913.638DİĞER BORÇLAR4,19,47.1 45.630.464 39.619.364Alınan Depozito ve Teminatlar12.244 8.813Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar45.618.220 39.610.551Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI296.945.696 191.925.200Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 138.805.328 71.659.980Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 47.684.653 37.878.326Muallak Tazminat Karşılığı - Net2.20 17.15 110.455.715 82.386.894İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI126.663.116 81.929.454Ödenecek Vergi ve Fonlar45.628.174 43.148.057Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri8.132.604 4.476.426Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 225.566.221 164.714.200Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -152.663.883 -130.409.229Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 88.240.249 48.207.627Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 88.240.249 48.207.627GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 114.434.834 24.338.599Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 2.960.329 1.818.460Gider Tahahkkukları19 111.472.450 22.518.084Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 8.370.437 5.363.370Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 8.370.437 5.363.370KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.415.892.252 914.045.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 18.040.698 21.619.619Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 34.918.400 41.447.808Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -16.877.702 -19.828.189Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,17.5, 17.6,19 60.540.566.516 43.444.431.495Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,17.5, 17.6,19 60.540.566.516 43.444.431.495Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 7.790.096.179 4.913.859.936Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 7.730.948.653 4.861.842.787Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 59.147.526 52.017.149DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI13.650.561 12.642.235Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları13.650.561 12.642.235DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 52.461.668 27.315.197Kıdem Tazminatı Karşılığı22 52.461.668 27.315.197Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI68.414.815.622 48.419.868.482ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15.3 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15.3 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye