***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 849.678.694 1.045.560.488Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 204.608.391 593.618.085Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -400.708 -271.671Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 645.471.011 452.214.074FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11.4 8.718.980.758 5.011.546.379Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 815.322.199 369.357.135Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 362.418.636 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 716.878.208 383.891.491Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 6.824.361.715 4.258.297.753Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 133.330.185 91.957.332Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 60.878.475 48.414.125Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 72.451.710 43.543.207Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli AlacaklarİLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.1 4.863.720 321.063Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklarİlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 283.551 244.210Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar198.525 198.525Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI158.044.762 36.569.876Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 116.572.030 26.487.439Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12.319.110 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 29.153.622 10.082.437DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 5.288.238 3.637.016Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar35,47.1 1.120.590 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 2.223.634 2.163.478Personele Verilen Avanslar47.1 1.944.014 1.473.538Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 9.870.469.908 6.189.836.364CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 60.918.908.314 43.743.106.415Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20,12.1,17.2,17.15 377.849.298 297.737.441Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1,17.5 60.541.059.016 43.445.368.974Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Tarafl 12.1 45.025 42.507Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 45.025 42.507Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 897.700 897.700Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 897.700Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3 89.882.623 79.851.392Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3 57.385.700 31.906.268Demirbaş ve Tesisatlar6.3 28.520.803 26.670.272Motorlu Taşıtlar6.3 5.870.700 6.172.480Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3 32.410.926 28.794.218Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3 37.123.823 37.585.917Birikmiş Amortismanlar (-)6.3 -71.429.329 -51.277.763Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 266.198.681 176.377.445Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 364.550.752 254.426.560Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -161.143.311 -115.209.407Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 62.791.240 37.160.292GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI3.842.316 3.047.713Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler3.842.316 3.047.713DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 122.199.107 43.035.551Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 122.199.107 43.035.551Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI61.401.973.766 44.046.358.723TOPLAM VARLIKLAR71.272.443.674 50.236.195.087YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 8.783.151 6.188.823Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 13.562.083 11.928.814Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlül22.953.778 64.984.683Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 537.235.878 400.552.327Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 0 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4,19 26.282.001 27.787.155Ortaklara Borçlar19 1.393.806 694.425İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 1.252.098 1.082.982Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 23.636.097 26.009.748DİĞER BORÇLAR4,19,47.1 48.049.455 42.140.234Alınan Depozito ve Teminatlar12.245 8.813Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar48.037.210 42.131.421Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI296.945.696 191.925.200Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 138.805.328 71.659.980Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 47.684.653 37.878.326Muallak Tazminat Karşılığı - Net2.20, 17.15 110.455.715 82.386.894İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI139.747.138 89.127.409Ödenecek Vergi ve Fonlar48.053.973 45.831.090Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri11.663.263 6.198.303Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 232.693.785 169.773.460Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)3 59.556.984Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 105.100.309 59.556.984GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 115.136.579 24.968.148Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 2.960.329 1.818.460Gider Tahahkkukları19 112.174.195 23.147.633Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 9.530.061 6.675.369Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 9.530.061 6.675.369KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.409.764.046 914.064.665UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 20.015.156 26.704.181Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 37.015.378 47.108.822Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -17.000.222 -20.404.641Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,17.5,17.6,19 60.540.566.516 43.444.431.495Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,17.5,17.6,19 60.540.566.516 43.444.431.495Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 7.790.096.179 4.913.859.936Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 7.730.948.653 4.861.842.787Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 59.147.526 52.017.149DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI14.177.062 13.129.475Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları14.177.062 13.129.475DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 62.183.605 30.976.095Kıdem Tazminatı Karşılığı22 62.183.605 30.976.095Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI68.427.038.518 48.429.101.182ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15.3 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15.3 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 681.581.497 229.767.946Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -147.428.492 -44.638.573Diğer Kar Yedekleri15.2 -43.641.193 -20.302.174GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI668.740.808 451.813.551Dönem Net Karı668.740.808 451.813.551Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.435.641.110 893.029.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE71.272.443.674 50.236.195.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR50.799.114 47.690.324 19.018.408 15.513.924Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)45.741.718 45.409.856