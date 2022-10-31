***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
31.10.2022 07:51
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 849.678.694 1.045.560.488
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 204.608.391 593.618.085
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -400.708 -271.671
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 645.471.011 452.214.074
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11.4 8.718.980.758 5.011.546.379
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 815.322.199 369.357.135
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 362.418.636 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 716.878.208 383.891.491
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 6.824.361.715 4.258.297.753
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 133.330.185 91.957.332
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 60.878.475 48.414.125
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 72.451.710 43.543.207
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1 4.863.720 321.063
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 283.551 244.210
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
198.525 198.525
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
158.044.762 36.569.876
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 116.572.030 26.487.439
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12.319.110 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1 29.153.622 10.082.437
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 5.288.238 3.637.016
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
35,47.1 1.120.590 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 2.223.634 2.163.478
Personele Verilen Avanslar
47.1 1.944.014 1.473.538
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 9.870.469.908 6.189.836.364
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 60.918.908.314 43.743.106.415
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
2.20,12.1,17.2,17.15 377.849.298 297.737.441
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1,17.5 60.541.059.016 43.445.368.974
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Tarafl 12.1 45.025 42.507
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 45.025 42.507
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 897.700 897.700
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 897.700 897.700
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3 89.882.623 79.851.392
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3 57.385.700 31.906.268
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3 28.520.803 26.670.272
Motorlu Taşıtlar
6.3 5.870.700 6.172.480
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3 32.410.926 28.794.218
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3 37.123.823 37.585.917
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3 -71.429.329 -51.277.763
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 266.198.681 176.377.445
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 364.550.752 254.426.560
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -161.143.311 -115.209.407
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 62.791.240 37.160.292
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
3.842.316 3.047.713
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
3.842.316 3.047.713
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 122.199.107 43.035.551
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 122.199.107 43.035.551
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
61.401.973.766 44.046.358.723
TOPLAM VARLIKLAR
71.272.443.674 50.236.195.087
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 8.783.151 6.188.823
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 13.562.083 11.928.814
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlül22.953.778 64.984.683
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 537.235.878 400.552.327
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 0 158.333
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4,19 26.282.001 27.787.155
Ortaklara Borçlar
19 1.393.806 694.425
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 1.252.098 1.082.982
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 23.636.097 26.009.748
DİĞER BORÇLAR
4,19,47.1 48.049.455 42.140.234
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.245 8.813
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
48.037.210 42.131.421
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
296.945.696 191.925.200
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 138.805.328 71.659.980
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 47.684.653 37.878.326
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.20, 17.15 110.455.715 82.386.894
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
139.747.138 89.127.409
Ödenecek Vergi ve Fonlar
48.053.973 45.831.090
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
11.663.263 6.198.303
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 232.693.785 169.773.460
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
3 59.556.984
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 105.100.309 59.556.984
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 115.136.579 24.968.148
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.960.329 1.818.460
Gider Tahahkkukları
19 112.174.195 23.147.633
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 9.530.061 6.675.369
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 9.530.061 6.675.369
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.409.764.046 914.064.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 20.015.156 26.704.181
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 37.015.378 47.108.822
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -17.000.222 -20.404.641
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,17.5,17.6,19 60.540.566.516 43.444.431.495
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,17.5,17.6,19 60.540.566.516 43.444.431.495
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 7.790.096.179 4.913.859.936
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 7.730.948.653 4.861.842.787
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 59.147.526 52.017.149
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
14.177.062 13.129.475
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
14.177.062 13.129.475
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 62.183.605 30.976.095
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 62.183.605 30.976.095
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
68.427.038.518 48.429.101.182
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 681.581.497 229.767.946
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -147.428.492 -44.638.573
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -43.641.193 -20.302.174
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
668.740.808 451.813.551
Dönem Net Karı
668.740.808 451.813.551
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.435.641.110 893.029.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
71.272.443.674 50.236.195.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
50.799.114 47.690.324 19.018.408 15.513.924
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
45.741.718 45.409.856