***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2021 15:21
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Fırat Kuruca Genel Müdür - CEO Üst Düzey Yönetici
Selim Avşar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Berkant Dişcigil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Fahri Arkan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ZELİHA ALTINOK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
ÖZGÜR ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ROŞAN DİLEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954412
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0681
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,46
|Açılış
|: 493,51
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4736
|8,4763
|% 0,85
|
|Euro
|10,0274
|10,0477
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,7527
|11,8116
|% 0,83
|
|Frank
|9,3162
|9,3723
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,29
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,02
|
|B. Petrol
|70,44
|70,44
|-1,97
|