***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2021 15:24
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AgeSA Sigorta Aracılığı A.Ş. Her türlü sigorta poliçelerine ve bireysel emeklilik sözleşmelerine aracılık etmek ve gerektiğinde irtibat büroları ve/veya şubeler açmak ve sigorta aracılık hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak 2000000 TRY 100 iştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962987
BIST
11:281.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
11:288,4089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,4002
11:289,9721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0210
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
11:28487,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,02
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler11:28
|YEOTK
|35,42
|52.977.990
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.315.902
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|83.865.223
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.856.578
|% 9,96
|
|KRONT
|37,18
|37.014.669
|% 7,77
|
|TGSAS
|17,50
|1.928.028
|% -9,98
|
|EUKYO
|5,90
|1.221.433
|% -5,60
|
|AKYHO
|2,29
|4.001.243
|% -3,78
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|OYLUM
|5,35
|10.016.626
|% -3,43
|
|GARAN
|9,64
|679.149.331
|% 0,84
|
|THYAO
|12,61
|253.295.085
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,56
|222.491.538
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|169.278.269
|% -0,68
|
|EGEPO
|6,92
|147.403.720
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,56
|222.491.538
|% 0,00
|
|GARAN
|9,64
|679.149.331
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,86
|61.278.595
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,74
|139.650.658
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|169.278.269
|% -0,68
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4045
|8,4089
|% -0,34
|
|Euro
|9,9622
|9,9721
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,6478
|11,7063
|% 0,05
|
|Frank
|9,1574
|9,2125
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2368
|2,2480
|% -0,26
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,80
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|1,20
|