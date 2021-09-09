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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2021 15:24



***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AgeSA Sigorta Aracılığı A.Ş. Her türlü sigorta poliçelerine ve bireysel emeklilik sözleşmelerine aracılık etmek ve gerektiğinde irtibat büroları ve/veya şubeler açmak ve sigorta aracılık hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak 2000000 TRY 100 iştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962987


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BIST En Aktif Hisseler11:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 35,42 52.977.990 % 10,00  
PENTA 111,10 14.315.902 % 10,00  
ORCAY 15,76 83.865.223 % 9,98  
KTSKR 96,05 29.856.578 % 9,96  
KRONT 37,18 37.014.669 % 7,77  
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11:28 Alış Satış %  
Dolar 8,4045 8,4089 % -0,34  
Euro 9,9622 9,9721 % -0,21  
Sterlin 11,6478 11,7063 % 0,05  
Frank 9,1574 9,2125 % -0,11  
Riyal 2,2368 2,2480 % -0,26  
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11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 7,80  
Altın Gr. 488 488 0,81  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 0,20  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,03  
B. Petrol 72,65 72,65 1,20  
Seans Raporu 11:28
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