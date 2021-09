***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAgeSA Sigorta Aracılığı A.Ş. Her türlü sigorta poliçelerine ve bireysel emeklilik sözleşmelerine aracılık etmek ve gerektiğinde irtibat büroları ve/veya şubeler açmak ve sigorta aracılık hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak 2000000 TRY 100 iştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962987BIST