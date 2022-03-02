***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2022 15:23
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA FIRAT KURUCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
EMMANUEL GERARD C. VAN GRIMBERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ANTONIO CANO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HÜSEYİN GÜRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ERKAN ŞAHİNLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006470
BIST
15:501.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 22,22
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:5014,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1750
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:5015,6561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1493
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:50871,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,45
|Açılış
|: 871,42
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PRKAB
|43,50
|26.478.859
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.979.802
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.637.806
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.284.341
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.060.618
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.114.079
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,06
|4.807.433.276
|% 6,53
|
|THYAO
|25,90
|3.643.732.197
|% 2,53
|
|EREGL
|34,66
|2.886.273.501
|% 4,46
|
|ASELS
|23,40
|1.313.607.734
|% -2,50
|
|GARAN
|11,68
|1.014.517.475
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,06
|4.807.433.276
|% 6,53
|
|YKBNK
|3,70
|747.767.219
|% 1,93
|
|THYAO
|25,90
|3.643.732.197
|% 2,53
|
|GARAN
|11,68
|1.014.517.475
|% 0,52
|
|EREGL
|34,66
|2.886.273.501
|% 4,46
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0572
|14,0692
|% 1,25
|
|Euro
|15,6225
|15,6666
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,6839
|18,7776
|% 1,24
|
|Frank
|15,2307
|15,3224
|% 1,09
|
|Riyal
|3,7377
|3,7565
|% 1,27
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-17,80
|
|Altın Gr.
|871
|871
|2,11
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.758
|5.904
|73,19
|
|Yarım
|2.783
|2.856
|35,41
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,98
|
Seans Raporu
15:48
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16:02DEVA
Yüzde 4.67 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 187, 264 adet işlem
-
16:01MGROS
Yüzde 4.63 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 860, 408 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 24, 099.00 milyon TL de
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16:00EREGL
Yüzde 4.40 oranında artışla 34.64 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 876, 257 adet işlem
-
15:58MEGAP
Yüzde 4.90 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 865 adet işlem