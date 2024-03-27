***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHaluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırMUSTAFA FIRAT KURUCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırEMMANUEL GERARD C. VAN GRIMBERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)ANTONIO CANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırHÜSEYİN GÜRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırERKAN ŞAHİNLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırFATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)SİTARE SEZGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırBEN KAREL E. COUMANS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.03.2024 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262956BIST