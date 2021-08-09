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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.08.2021 20:26



***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
2021-48
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                             SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN       
                                                           II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
 
 
 
  
Şirketimize ait 01.01.2021-30.06.2021 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.  
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.      
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, Şirket'imizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini, performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
 
  
Saygılarımızla,
  
 
İstanbul, 9 Ağustos 2021
  
 
 
 
                                        
 
 
  
  
Hüseyin Gürer                                            Mustafa Fırat Kuruca                      Zeliha Ersen Altınok         
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  Yönetim Kurulu Üyesi                      Finans                      
Denetim Komitesi Başkanı                          Genel Müdür                                   Genel Müdür Yardımcısı
  
 
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956450


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Çeyrek 765 782 -8,63  
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Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,05  
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