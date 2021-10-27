***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2021Karar Sayısı2021-61Sermaye Piyasası Ku