***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
27.10.2021 22:32
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
Karar Sayısı
2021-61
Sermaye Piyasası Ku
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1493
|Açılış
|: 9,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1427
|Açılış
|: 11,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1698
En Düşük
11,0056
12:35556,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 8,88
|Açılış
|: 556,84
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6249
|9,6283
|% 1,56
|
|Euro
|11,1591
|11,1661
|% 1,26
|
|Sterlin
|13,1953
|13,2615
|% 1,57
|
|Frank
|10,4378
|10,5007
|% 1,45
|
|Riyal
|2,5579
|2,5707
|% 1,46
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,91
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,87
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|48,00
|
|Tam
|3.637
|3.728
|47,42
|
|Yarım
|1.758
|1.803
|22,94
|
|Çeyrek
|882
|902
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,12
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,82
|