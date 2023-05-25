***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
25.05.2023 13:36
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153783
BIST
16:164.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 21,96
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:1619,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9494
En Düşük
19,8779
16:1621,4318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0528
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:161.248,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.248,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.185
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|135.904.028
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.605.681
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,40
|882.814.484
|% 9,13
|
|SAMAT
|21,12
|57.952.308
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.716
|% -9,96
|
|RODRG
|44,88
|77.519.483
|% -8,22
|
|AVHOL
|25,58
|209.121.682
|% -7,92
|
|CELHA
|27,66
|28.426.126
|% -6,43
|
|THYAO
|134,60
|2.521.930.952
|% 1,36
|
|SASA
|49,14
|1.895.963.260
|% -2,98
|
|EUPWR
|81,25
|1.607.203.652
|% 5,04
|
|CWENE
|144,90
|1.550.857.931
|% 8,78
|
|ASTOR
|50,40
|1.261.336.395
|% 2,94
|
|EKGYO
|6,29
|934.934.090
|% 1,94
|
|ISCTR
|10,31
|1.236.551.249
|% 0,98
|
|YKBNK
|8,92
|1.017.725.725
|% 2,41
|
|AKBNK
|14,32
|1.142.934.365
|% 2,65
|
|KLGYO
|2,09
|116.584.794
|% 7,73
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9131
|19,9494
|% 0,30
|
|Euro
|21,4031
|21,4318
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,5289
|24,6519
|% 0,03
|
|Frank
|21,9115
|22,0435
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2994
|5,3260
|% 0,22
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-3,31
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.125
|9.375
|-240,81
|
|Yarım
|4.479
|4.610
|-108,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.305
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
|