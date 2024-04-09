***AGESA* *AKCNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AGESA******AKCNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AGESA, AKCNS15.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAGESA HAYAT EMEKLILIK AGESA 1,6666666 1,4999999AKCANSA AKCNS 6,0068822 5,4061939Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271491BIST