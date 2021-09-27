***AGESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.09.2021 17:08
***AGESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AGESA
28.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AGESA HAYAT EMEKLILIK AGESA 0,4444444 0,3777777
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965364
BIST
17:311.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:318,8294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:3110,3399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0936
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:31497,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,49
|Açılış
|: 497,56
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.324.302
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.826.834
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,32
|18.974.733
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.647.540
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,90
|21.863.662
|% -7,16
|
|EDATA
|10,01
|37.163.840
|% -6,01
|
|KIMMR
|3,78
|190.272.731
|% -5,97
|
|GARAN
|8,91
|1.236.583.920
|% 1,02
|
|THYAO
|13,60
|1.079.043.143
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,54
|548.608.415
|% -0,27
|
|TUPRS
|111,90
|519.300.901
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,34
|468.269.074
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|468.269.074
|% 0,86
|
|GARAN
|8,91
|1.236.583.920
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,78
|174.616.052
|% -0,56
|
|THYAO
|13,60
|1.079.043.143
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,37
|434.901.268
|% 1,92
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8247
|8,8294
|% -0,41
|
|Euro
|10,3322
|10,3399
|% -0,90
|
|Sterlin
|12,0768
|12,1374
|% -0,08
|
|Frank
|9,5029
|9,5601
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3460
|2,3578
|% -0,45
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,57
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:44EUKYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 331 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 76 artarak (% 0.59 ) 1, 487
-
17:43XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 11, 030.00 milyon TL de
-
17:43DOGUB
Yüzde 7.51 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 810, 247 adet işlem
-
17:42NUGYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 035, 225 adet işlem