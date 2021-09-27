***AGESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AGESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AGESA28.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAGESA HAYAT EMEKLILIK AGESA 0,4444444 0,3777777Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965364BIST