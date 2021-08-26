***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 14:50
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960560
BIST
17:351.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:358,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0303
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4030
En Düşük
8,3461
17:359,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:35484,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,28
|Açılış
|: 484,06
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.637.373
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.426.665
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|EDATA
|13,47
|23.166.312
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.751.893
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,05
|23.447.199
|% -9,85
|
|SNGYO
|4,01
|93.430.120
|% -9,28
|
|BRLSM
|11,10
|777.648.766
|% -8,42
|
|BRLSM
|11,10
|777.648.766
|% -8,42
|
|GESAN
|24,62
|587.751.893
|% -9,95
|
|ODAS
|1,46
|240.946.916
|% -0,68
|
|BIOEN
|28,26
|188.043.885
|% 7,45
|
|CANTE
|13,45
|166.557.468
|% 5,16
|
|BRLSM
|11,10
|777.648.766
|% -8,42
|
|PEKGY
|0,94
|37.784.927
|% -1,05
|
|GESAN
|24,62
|587.751.893
|% -9,95
|
|CANTE
|13,45
|166.557.468
|% 5,16
|
|IHLGM
|0,94
|11.625.141
|% -1,05
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3982
|8,4014
|% 0,36
|
|Euro
|9,8836
|9,8896
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4926
|11,5503
|% 0,09
|
|Frank
|9,1188
|9,1737
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% 0,35
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|0,22
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|-0,45
|