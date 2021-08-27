***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2021 13:51
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960759
BIST
14:081.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:088,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:089,8744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:08484,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,14
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:08
|DESA
|10,12
|6.876.199
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|ALCAR
|334,80
|68.035.418
|% 8,35
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.581.647
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,60
|448.421.244
|% -1,49
|
|GESAN
|23,52
|444.390.685
|% -4,47
|
|KRDMD
|7,66
|374.897.363
|% 1,32
|
|PETKM
|6,23
|327.424.980
|% 2,47
|
|GARAN
|9,47
|313.356.348
|% 0,32
|
|ODAS
|1,48
|136.199.035
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|175.801.301
|% 0,79
|
|PETKM
|6,23
|327.424.980
|% 2,47
|
|KRDMD
|7,66
|374.897.363
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,11
|199.892.095
|% 2,24
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3915
|8,3979
|% 0,12
|
|Euro
|9,8679
|9,8744
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,4816
|11,5391
|% 0,25
|
|Frank
|9,1150
|9,1699
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2332
|2,2444
|% 0,19
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,01
|