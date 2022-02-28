***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 17:53
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005141
BIST
17:431.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -9,83
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:4313,8111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0156
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:4315,5877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0427
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:43850,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 11,74
|Açılış
|: 850,46
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.479.572
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|102.614.342
|% 9,88
|
|PKENT
|381,60
|11.615.891
|% -10,00
|
|AEFES
|24,22
|74.592.509
|% -9,76
|
|IHYAY
|0,66
|11.996.694
|% -9,59
|
|AGESA
|20,88
|4.607.344
|% -9,06
|
|IHEVA
|1,00
|39.122.125
|% -7,41
|
|THYAO
|25,70
|4.307.370.696
|% -5,86
|
|KRDMD
|11,78
|2.390.046.289
|% 4,06
|
|EREGL
|31,24
|2.321.315.409
|% 0,26
|
|TUPRS
|191,90
|1.420.461.449
|% 6,67
|
|GARAN
|11,16
|1.286.100.119
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,56
|807.376.164
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,78
|2.390.046.289
|% 4,06
|
|THYAO
|25,70
|4.307.370.696
|% -5,86
|
|EKGYO
|2,00
|313.605.206
|% -1,96
|
|HUNER
|2,77
|402.525.512
|% 3,75
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8000
|13,8148
|% 0,14
|
|Euro
|15,5281
|15,5797
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,4723
|18,5649
|% 0,14
|
|Frank
|14,9692
|15,0593
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6691
|3,6875
|% 0,07
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,05
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,19
|
Seans Raporu
17:41
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17:56ATAGY
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