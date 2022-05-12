***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:49
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029704
BIST
13:562.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -65,11
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:5615,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0984
|Açılış
|: 15,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:5616,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0308
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:56914,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,87
|Açılış
|: 914,51
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:54
|GLBMD
|7,15
|18.694.079
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.639.758
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.025.876
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,86
|62.805.412
|% 9,51
|
|SMRTG
|23,74
|266.604.812
|% 6,94
|
|LIDFA
|6,21
|698.892
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.097.856
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|823.813
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,14
|2.762.530.010
|% -2,51
|
|SISE
|19,48
|2.097.633.724
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,84
|1.552.092.035
|% -4,98
|
|ASELS
|22,80
|1.217.519.138
|% -4,44
|
|EREGL
|32,72
|1.197.836.852
|% -4,16
|
|EKGYO
|2,67
|667.293.088
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,57
|789.989.048
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,56
|404.174.683
|% -2,47
|
|SISE
|19,48
|2.097.633.724
|% -2,40
|
|ODAS
|2,33
|229.466.368
|% -4,90
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3896
|15,3929
|% 0,59
|
|Euro
|16,1392
|16,1818
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7386
|18,8326
|% 0,27
|
|Frank
|15,3917
|15,4844
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0919
|4,1124
|% 0,59
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,34
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,90
|