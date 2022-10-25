***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:12
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073816
BIST
14:194.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 29,29
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:1918,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:1918,3670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:19981,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,71
|Açılış
|: 981,62
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:19
|TSPOR
|4,95
|277.732.939
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.220.202
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|229.815.832
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.993.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.117.251
|% -9,95
|
|THYAO
|101,60
|3.545.760.933
|% 2,11
|
|SISE
|33,24
|2.021.238.025
|% 2,40
|
|SASA
|105,50
|1.927.101.021
|% 5,50
|
|ASELS
|32,42
|1.737.311.360
|% 1,69
|
|AKBNK
|15,85
|1.732.615.581
|% 2,52
|
|SKBNK
|2,15
|661.642.627
|% 8,59
|
|TSKB
|3,15
|959.029.335
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,67
|1.280.554.024
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,70
|1.661.514.824
|% 3,52
|
|ISCTR
|10,04
|1.573.784.064
|% 3,93
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6132
|% 0,16
|
|Euro
|18,3515
|18,3670
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9951
|21,1004
|% 0,38
|
|Frank
|18,4887
|18,6001
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,05
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-8,80
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.627
|6.711
|-58,00
|
|Yarım
|3.229
|3.278
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,88
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,87
|89,87
|-1,34
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34QUAGR
Yüzde 4.23 oranında artışla 44.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 051 adet işlem
-
14:33FENER
Yüzde 9.98 oranında artışla 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 040 adet işlem
-
14:32MOBTL
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 372, 012 adet işlem
-
14:31XU100
Endeks 4, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 44, 873.00 milyon TL de
-
14:31EGEPO
Yüzde 4.35 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 824 adet işlem