***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 14:44
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208050
BIST
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15:187.607
En Düşük
|Değişim
|: -2,08%
|| -161,94
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:1828,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:1829,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0034
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:181.781,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.781,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:16
|MRSHL
|1.786,40
|111.299.805
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|DOFER
|27,52
|2.609.116
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|17.377.070
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.597.344
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.124.610
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|234.845.073
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|13.369.191
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|13.685.710
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,20
|4.304.952.442
|% -2,06
|
|TUPRS
|131,90
|3.372.436.378
|% -1,12
|
|ASELS
|40,76
|3.102.350.118
|% -0,83
|
|PETKM
|21,06
|2.163.622.125
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,21
|1.841.483.357
|% -2,15
|
|ZOREN
|5,51
|1.144.672.441
|% -4,01
|
|ODAS
|11,78
|1.648.348.945
|% 3,33
|
|EKGYO
|7,07
|922.553.480
|% -1,67
|
|PETKM
|21,06
|2.163.622.125
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,21
|1.841.483.357
|% -2,15
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0162
|28,0212
|% 0,14
|
|Euro
|29,6592
|29,6690
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,9385
|34,1087
|% 0,25
|
|Frank
|31,3037
|31,4922
|% 0,22
|
|Riyal
|7,4473
|7,4847
|% 0,20
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|0,78
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|8,16
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.021
|12.091
|19,00
|
|Yarım
|6.029
|6.071
|10,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,90
|0,16
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|0,98
|