***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2023 15:03
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217400
BIST
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16:157.675
En Düşük
|Değişim
|: -1,24%
|| -96,74
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1528,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0431
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:1530,5292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0015
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:151.778,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.778,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:15
|ATATP
|65,45
|53.273.976
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.935.636
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|163.142.801
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.145.955
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.881.235
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,40
|10.382.468.188
|% 3,19
|
|REEDR
|28,74
|3.546.436.096
|% 7,00
|
|ISCTR
|20,28
|2.872.045.095
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,70
|2.618.976.627
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,12
|1.886.831.906
|% 3,49
|
|EKGYO
|7,12
|1.886.831.906
|% 3,49
|
|ISCTR
|20,28
|2.872.045.095
|% 1,00
|
|IHLAS
|1,37
|175.364.290
|% 9,60
|
|REEDR
|28,74
|3.546.436.096
|% 7,00
|
|ZOREN
|5,10
|622.947.059
|% -2,30
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5879
|28,5912
|% 0,15
|
|Euro
|30,5193
|30,5292
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,9062
|35,0812
|% 0,31
|
|Frank
|31,4686
|31,6582
|% -0,13
|
|Riyal
|7,5995
|7,6376
|% 0,15
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,07
|22,10
|% 0,66
|
|Platin
|852,12
|854,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,09
|980,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,59
|81,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,43
|1.935,71
|% 0,66
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Seans Raporu
16:15
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