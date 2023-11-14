***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2023 10:00
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217681
BIST
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12:067.591
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 22,54
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:0628,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0496
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:0630,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0674
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:061.790,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.790,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:04
|PENTA
|22,22
|132.215.161
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.692.786.067
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|24.773.993
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|IHEVA
|2,69
|32.433.776
|% -6,92
|
|THYAO
|235,40
|3.336.403.970
|% 1,38
|
|MIATK
|815,00
|2.692.786.067
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,00
|1.400.651.582
|% 1,36
|
|PETKM
|20,90
|1.280.895.416
|% 3,47
|
|REEDR
|25,88
|1.272.322.843
|% -5,20
|
|EKGYO
|7,22
|1.125.758.851
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,10
|452.347.481
|% 2,41
|
|IHLAS
|1,36
|108.637.558
|% -0,73
|
|PETKM
|20,90
|1.280.895.416
|% 3,47
|
|ISCTR
|19,56
|1.150.975.714
|% -1,21
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6242
|28,6343
|% 0,15
|
|Euro
|30,6791
|30,6894
|% 0,22
|
|Sterlin
|35,0669
|35,2427
|% 0,19
|
|Frank
|31,6162
|31,8067
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6102
|7,6484
|% 0,13
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|870,06
|871,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,72
|985,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,73
|82,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.945,43
|1.945,68
|% 0,66
|