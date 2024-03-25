***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2024 16:09
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262020
BIST
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16:569.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 83,30
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
16:5632,1510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1831
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
16:5634,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2742
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
16:562.249,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 23,51
|Açılış
|: 2.249,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler16:54
|RYSAS
|38,72
|63.647.189
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.618.235
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.654.107
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.040.278
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|184.593.960
|% -9,91
|
|PKART
|83,05
|139.939.472
|% -9,33
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|290,00
|10.212.135.643
|% -0,43
|
|ISCTR
|11,71
|7.308.715.584
|% 6,26
|
|YKBNK
|27,82
|5.409.913.450
|% 4,43
|
|AKBNK
|47,42
|4.253.915.345
|% 3,49
|
|KCHOL
|201,70
|4.131.532.471
|% 3,54
|
|ISCTR
|11,71
|7.308.715.584
|% 6,26
|
|ODAS
|9,45
|1.857.915.371
|% 6,54
|
|YKBNK
|27,82
|5.409.913.450
|% 4,43
|
|EKGYO
|9,92
|1.406.573.323
|% -1,10
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.040.278
|% -9,95
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1458
|32,1511
|% 0,57
|
|Euro
|34,8424
|34,8723
|% 0,78
|
|Sterlin
|41,0330
|41,2387
|% -0,53
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6517
|8,6951
|% -0,93
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,79
|24,81
|% 0,66
|
|Platin
|910,26
|911,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,63
|1.028,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,71
|85,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,69
|2.179,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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17:09ASUZU
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Yüzde 4.10 oranında artışla 1, 625.00 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 720 adet işlem