***AGESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2022 15:56
***AGESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AGESA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pabrai Investment Funds tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075905
BIST
17:144.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 64,16
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:1418,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:1418,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:14983,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,07
|Açılış
|: 983,94
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:14
|AKCNS
|48,40
|60.515.579
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.777.692
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.109.991
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.104.400
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,75
|109.817.256
|% -9,51
|
|TRCAS
|21,86
|321.376.519
|% -8,23
|
|VERTU
|32,94
|159.681.846
|% -7,99
|
|PNSUT
|46,90
|83.636.603
|% -7,86
|
|LIDER
|49,00
|147.298.507
|% -7,55
|
|THYAO
|101,70
|5.451.669.702
|% 0,39
|
|SASA
|129,00
|3.863.262.069
|% 7,32
|
|ASELS
|33,28
|3.253.021.421
|% 3,29
|
|SISE
|33,06
|3.091.908.992
|% -0,48
|
|AKBNK
|14,65
|2.695.928.674
|% 0,21
|
|EKGYO
|4,49
|2.572.556.467
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,36
|2.382.101.000
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,19
|2.087.824.243
|% -1,39
|
|AKBNK
|14,65
|2.695.928.674
|% 0,21
|
|TSKB
|3,00
|537.450.955
|% -0,33
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6120
|18,6212
|% 0,08
|
|Euro
|18,4385
|18,4464
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,3425
|21,4496
|% 0,39
|
|Frank
|18,5788
|18,6907
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,78
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|39,00
|
|Tam
|6.618
|6.677
|26,00
|
|Yarım
|3.225
|3.262
|13,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.630
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,22
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,48
|
Seans Raporu
17:14
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17:27ISKPL
Yüzde 7.97 oranında artışla 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 605, 960 adet işlem
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17:26XU030
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17:26KRGYO
Yüzde 8.61 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 914, 518 adet işlem
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17:25IZMDC
Yüzde 4.70 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 968, 148 adet işlem