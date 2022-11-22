***AGESA* *YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***AGESA******YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [AGESA, YYAPI]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. / YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi22/11/2022Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarAGESA.E ve YYAPI.E şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081516BIST