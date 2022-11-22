***AGESA* *YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
22.11.2022 10:51
***AGESA******YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [AGESA, YYAPI]
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. / YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/11/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
22/11/2022
Sıra Açma Saati
11:30
Açıklamalar
AGESA.E ve YYAPI.E sıraları Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:30'da işleme açılacak, sırada 11:30-11:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081553
BIST
15:084.728
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 157,26
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.728
En Düşük
4.567
15:0818,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:0819,1193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:081.046,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.046,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:06
|IMASM
|169,40
|29.736.779
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|67.727.354
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.905.479
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|15.983.024
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,90
|99.915.337
|% -6,79
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|108,00
|5.254.384.691
|% 1,03
|
|EREGL
|40,02
|5.129.056.301
|% 6,15
|
|SASA
|149,30
|4.535.372.547
|% 9,86
|
|HEKTS
|40,40
|4.047.294.567
|% 8,02
|
|KRDMD
|13,61
|3.328.654.630
|% 3,50
|
|EKGYO
|5,93
|2.758.640.398
|% 2,60
|
|KRDMD
|13,61
|3.328.654.630
|% 3,50
|
|YKBNK
|11,54
|2.712.746.649
|% 1,14
|
|PETKM
|16,03
|3.195.311.527
|% 4,84
|
|ISCTR
|9,97
|1.929.393.987
|% 2,26
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6181
|18,6268
|% 0,03
|
|Euro
|19,1084
|19,1202
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,0473
|22,1578
|% 0,48
|
|Frank
|19,4229
|19,5399
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% 0,04
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,42
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.012
|7.081
|9,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,27
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|1,25
|
Seans Raporu
15:06
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15:21XU100
Endeks 4, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 758.00 milyon TL de
-
15:21YESIL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 200, 458 adet işlem
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15:20YESIL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 159, 818 adet işlem
-
15:19MERKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 551, 589 adet işlem
-
15:18VERTU
Yüzde 6.94 oranında artışla 36.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 783, 239 adet işlem