***AGESA* *YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***AGESA******YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [AGESA, YYAPI]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. / YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi22/11/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi22/11/2022Sıra Açma Saati11:30AçıklamalarAGESA.E ve YYAPI.E sıraları Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:30'da işleme açılacak, sırada 11:30-11:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081553BIST