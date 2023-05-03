***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.05.2023 09:34
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2023
Tescil Tarihi
02.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.05.2023 / 10822
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 19.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı 02.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145789
BIST
10:234.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -49,08
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.442
10:2319,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2321,5338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1252
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5458
En Düşük
21,3838
10:231.262,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.262,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:21
|INTEM
|77,00
|2.749.978
|% 10,00
|
|GRTRK
|28,30
|5.840.922
|% 9,95
|
|ALCTL
|63,80
|3.727.445
|% 9,43
|
|AVHOL
|19,50
|34.814.565
|% 9,37
|
|ADEL
|116,90
|1.299.694
|% 9,25
|
|KGYO
|38,40
|574.918
|% -9,99
|
|IHAAS
|139,10
|8.519.180
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|CRDFA
|3,43
|7.147.473
|% -9,74
|
|EGSER
|22,86
|8.989.751
|% -9,57
|
|EUPWR
|73,90
|1.094.307.955
|% -6,40
|
|THYAO
|126,20
|568.105.374
|% -0,08
|
|EREGL
|31,56
|231.475.271
|% -2,11
|
|TUPRS
|66,00
|200.862.790
|% 0,99
|
|GARAN
|27,66
|194.039.515
|% 0,22
|
|EKGYO
|5,65
|81.847.523
|% -1,74
|
|EUPWR
|73,90
|1.094.307.955
|% -6,40
|
|ISCTR
|10,78
|136.145.559
|% 0,65
|
|HALKB
|10,92
|135.452.927
|% 4,00
|
|YKBNK
|9,37
|105.429.644
|% 0,21
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4739
|19,4834
|% 0,11
|
|Euro
|21,5098
|21,5338
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,2991
|24,4209
|% 0,45
|
|Frank
|21,8074
|21,9388
|% 0,51
|
|Riyal
|5,1781
|5,2040
|% 0,09
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|-0,04
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.264
|1,78
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.190
|9.480
|-4,00
|
|Yarım
|4.457
|4.608
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,09
|