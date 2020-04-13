***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.04.2020 18:50
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01.04.2020 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında Genel Kurul çağrı gündeminde yer alan esas sözleşme tadili için 6 Nisan tarihinde SPK'ya başvurmuş olup 10 Nisan tarihinde ise SPK'nın onayını almıştır. SPK'nın Şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline ilişkin onay yazısı tarafımıza ulaşmış olup, esas sözleşmenin tadil tasarısının onaylandığı şekliyle ektedir. Söz konusu süreçte Bakanlık'tan izin alınacak olup, gerekli izin alındıktan sonra ve izin alındığı şekliyle, tadil tasarısı Şirketimizin 30.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837591
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0984
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1144
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,90
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 12,41
|Açılış
|: 375,90
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,59
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4860
|8,5285
|% 2,05
|
|Frank
|7,0034
|7,0456
|% 1,41
|
|Riyal
|1,8016
|1,8106
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|35,53
|
|Altın Gr.
|375
|376
|12,31
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.462
|81,80
|
|Tam
|2.468
|2.533
|87,90
|
|Yarım
|1.201
|1.233
|40,90
|
|Çeyrek
|602
|617
|20,70
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,05
|
|B. Petrol
|31,96
|31,96
|0,48
|