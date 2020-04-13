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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

13.04.2020 18:50
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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 01.04.2020 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında Genel Kurul çağrı gündeminde yer alan esas sözleşme tadili için 6 Nisan tarihinde SPK'ya başvurmuş olup 10 Nisan tarihinde ise SPK'nın onayını almıştır. SPK'nın Şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline ilişkin onay yazısı tarafımıza ulaşmış olup, esas sözleşmenin tadil tasarısının onaylandığı şekliyle ektedir. Söz konusu süreçte Bakanlık'tan izin alınacak olup, gerekli izin alındıktan sonra ve izin alındığı şekliyle, tadil tasarısı Şirketimizin 30.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837591


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