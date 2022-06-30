***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAnadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuZincir Restoran İşletmeciliğiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi22.134.950,00 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı22.134.950,00 TL (885.398 adet hisse)Beher Pay Fiyatı61,59 USDToplam Tutar54.529.010,00 USDSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,02İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,10Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı853.650.309,76 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBoheme Investment GmbHKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/05/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık neticesinde belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniGerekli değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar11.05.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine satılmasına yönelik taraflarca bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti. Pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesi ile Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH'e devri tamamlanmıştır. Pay devir bedeli 54,529,010 USD olarak gerçekleşmiştir. Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040462BIST