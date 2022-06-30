***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
30.06.2022 18:14
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Zincir Restoran İşletmeciliği
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
22.134.950,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
22.134.950,00 TL (885.398 adet hisse)
Beher Pay Fiyatı
61,59 USD
Toplam Tutar
54.529.010,00 USD
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,10
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
853.650.309,76 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Boheme Investment GmbH
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/05/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Gerekli değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
11.05.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine satılmasına yönelik taraflarca bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti. Pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesi ile Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH'e devri tamamlanmıştır. Pay devir bedeli 54,529,010 USD olarak gerçekleşmiştir. Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040462
BIST