***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
06.05.2020 18:12
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları 08.05.2020 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 08/05/2020
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843110
BIST
17:5998.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -113,84
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:597,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:597,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:59390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,38
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|662.351
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|205.987
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.971.359
|% -9,94
|
|DEVA
|14,61
|54.441.088
|% -8,86
|
|ULUUN
|9,40
|335.056.358
|% -8,65
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,48
|943.984.338
|% 9,73
|
|GARAN
|8,10
|642.898.688
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,21
|531.361.529
|% 8,08
|
|KOZAA
|12,45
|514.269.889
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,48
|943.984.338
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,21
|531.361.529
|% 8,08
|
|KARSN
|1,86
|303.559.594
|% 7,51
|
|GSRAY
|2,58
|380.679.981
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,10
|267.723.450
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8513
|8,8957
|% 0,84
|
|Frank
|7,3381
|7,3823
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9078
|1,9173
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-17,43
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|8,00
|
|Tam
|2.569
|2.615
|12,30
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|6,00
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|-1,21
|