***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
12.10.2020 16:04
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 09.11.2020 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2020 30/09/2020 09/11/2020
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880758
BIST
15:511.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 13,22
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:517,8551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:519,2776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0163
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:51487,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 487,25
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:49
|RALYH
|5,94
|8.612.658
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|6.845.341
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.542
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.596.497
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,69
|1.531.959.315
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,90
|930.868.053
|% 5,07
|
|SISE
|6,94
|757.272.636
|% 0,43
|
|GARAN
|7,15
|634.066.427
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,08
|596.215.785
|% 3,29
|
|PETKM
|4,69
|1.531.959.315
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,90
|930.868.053
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|468.957.327
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|188.050.535
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,08
|596.215.785
|% 3,29
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8519
|7,8558
|% -0,01
|
|Euro
|9,2710
|9,2783
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,2130
|10,2642
|% -0,06
|
|Frank
|8,5998
|8,6516
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0887
|2,0992
|% 0,03
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-3,96
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|-4,86
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-2,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,65
|