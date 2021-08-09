***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
09.08.2021 15:59
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Açıklama
Şirketimizin 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 16.08.2021 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 16/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956053
BIST
16:101.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:108,6307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:1010,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0114
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:10484,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,44
|Açılış
|: 484,09
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:08
|GENIL
|14,30
|573.674.940
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.477.398
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|31.834.081
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.067.016
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|96.696.892
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.937.269
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,72
|48.312.418
|% -9,41
|
|DAGHL
|15,75
|26.686.436
|% -7,62
|
|DNISI
|12,20
|16.584.867
|% -7,22
|
|GARAN
|9,19
|1.074.637.091
|% -0,43
|
|SISE
|8,25
|1.028.364.015
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,99
|635.034.353
|% -0,12
|
|GENIL
|14,30
|573.674.940
|% 10,00
|
|THYAO
|12,86
|516.501.742
|% 0,23
|
|ZRGYO
|1,59
|400.561.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|443.965.467
|% -0,40
|
|SISE
|8,25
|1.028.364.015
|% 3,13
|
|GARAN
|9,19
|1.074.637.091
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,99
|635.034.353
|% -0,12
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6340
|8,6386
|% 0,27
|
|Euro
|10,1582
|10,1667
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9412
|12,0011
|% 0,21
|
|Frank
|9,3717
|9,4281
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% 0,13
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-21,27
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-25,79
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-12,47
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,24
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,12
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|-1,97
|