***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
29.07.2022 09:04
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 15.08.2022 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 15/08/2022
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049057
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0190
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0939
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3852
En Düşük
18,2596
18:051.017,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.017,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,13
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9334
|17,9413
|% 0,11
|
|Euro
|18,3514
|18,3703
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,8048
|21,9142
|% 0,15
|
|Frank
|18,7784
|18,8915
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,47
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.779
|6.861
|27,00
|
|Yarım
|3.303
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem