***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
18.10.2022 11:36
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 07.11.2022 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 07/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072643
BIST
13:593.886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 38,61
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
13:5918,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
13:5918,2721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0199
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
13:59986,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 986,70
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler13:59
|CRFSA
|46,88
|77.795.683
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|110.417.507
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.102.843
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.632.326
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.117.565
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,24
|10.150.453
|% -9,73
|
|OYYAT
|33,34
|104.940.131
|% -7,13
|
|SAYAS
|23,96
|81.929.605
|% -6,70
|
|SNPAM
|13,16
|177.909
|% -5,93
|
|SEKFK
|9,23
|12.826.099
|% -5,43
|
|THYAO
|98,40
|4.186.021.298
|% -0,05
|
|YKBNK
|9,96
|3.014.229.868
|% 2,57
|
|AKBNK
|15,28
|2.748.547.488
|% 2,90
|
|ASELS
|33,66
|2.710.645.574
|% 2,94
|
|EKGYO
|4,47
|2.522.214.135
|% -0,45
|
|EKGYO
|4,47
|2.522.214.135
|% -0,45
|
|YKBNK
|9,96
|3.014.229.868
|% 2,57
|
|TSKB
|2,70
|732.068.452
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,88
|444.871.520
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,61
|2.128.348.461
|% 2,34
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5895
|% 0,05
|
|Euro
|18,2638
|18,2721
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,8691
|20,9737
|% -0,91
|
|Frank
|18,5561
|18,6679
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,03
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,94
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|-26,00
|
|Tam
|6.685
|6.754
|25,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,04
|
|B. Petrol
|91,65
|91,65
|0,03
|