***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
24.07.2023 13:32
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 10.08.2023 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 10/08/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174524
BIST
'
14:396.756
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 68,69
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:3926,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:3929,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0114
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:391.705,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.705,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,24
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:39
|CWENE
|278,30
|664.482.810
|% 10,00
|
|ASTOR
|106,70
|1.828.376.922
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.338.380
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.042.427
|% 10,00
|
|HUNER
|11,35
|173.549.507
|% 9,98
|
|BURCE
|191,40
|329.365.474
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,40
|6.193.522.835
|% 0,81
|
|TUPRS
|93,30
|3.880.359.121
|% 2,08
|
|SASA
|62,30
|3.140.321.204
|% 2,30
|
|CANTE
|19,57
|2.851.302.564
|% -5,46
|
|ASELS
|71,85
|2.623.657.493
|% -0,48
|
|ZOREN
|4,31
|1.449.213.675
|% 8,02
|
|EKGYO
|8,30
|1.591.215.887
|% 0,24
|
|ODAS
|10,70
|1.847.574.589
|% 3,38
|
|SKBNK
|2,98
|453.098.578
|% -0,67
|
|AKFGY
|5,21
|780.756.502
|% 0,58
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9308
|26,9701
|% 0,01
|
|Euro
|29,9216
|29,9498
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,5471
|34,7204
|% -0,04
|
|Frank
|31,0729
|31,2601
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1644
|7,2004
|% -0,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.705
|1.705
|3,70
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-58,00
|
|Tam
|11.083
|11.190
|-119,00
|
|Yarım
|5.541
|5.621
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.810
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|0,02
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|0,31
|
Seans Raporu
14:39
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-
14:54SAYAS
Yüzde 5.33 oranında artışla 44.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 691 adet işlem
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14:53XU100
Endeks 6, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 79, 454.00 milyon TL de
-
14:53FENER
Yüzde 6.03 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 962, 733 adet işlem
-
14:52ENJSA
Yüzde 7.59 oranında artışla 47.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 151, 610 adet işlem
-
14:51BVSAN
Yüzde 7.23 oranında artışla 69.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 146, 761 adet işlem