***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul sonucuna ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 01.04.2020Genel Kurul Tarihi 30.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulunca 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi7 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Ek-1'de yer alan tadil tasarısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Menkul Kıymet ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı" başlıklı 27. maddenin eklenmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Proxy Statement 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Ordinary General Meeting Agenda 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 30.04.2020 tarihinde (bugün) "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde saat 14:00 ‘de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaYönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ile 2019 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile tadil tasarısı ile şirket esas sözleşmesi'ne "Menkul Kıymet ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı" başlıklı 27. Maddenin eklenmesi önerisi görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.17.04.2020 Resmi Gazete tarihli ve 7244 Sayılı Yasa ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenmiş olan Geçici 13 üncü Madde ile kar dağıtımına getirilen sınırlamalar ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 13.03.2020 tarihli kar dağıtım önerisi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir şekilde kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUĞBAN İZZET AKSOY, MUSTAFA ALİ YAZICI, TEVFİK BİLGİN, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, UĞUR BAYAR (Bağımsız Üye), FATMA ASLI BAŞGÖZ (Bağımsız Üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (Bağımsız Üye), MEHMET ERCAN KUMCU' nun (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.2020 Yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 30.04.2020 tarihinde (bugün) "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde saat 14:00 'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.