***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Daveti (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ BUYAKA E BLOK NO:58 KAT:1 TEPEÜSTÜ ÜMRANİYEGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2020 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi8 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 AGHOL Invitation to AGM.pdf - İlan MetniEK: 4 AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 12.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 05.05.2021 günü saat 14:00 de yapılacağı ilan edilen ancak T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 27.04.2021 tarihli Genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek "tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması" uygulanacağının belirtilmesi sebebiyle iptal edilen, 2020 Olağan Genel Kurul toplantısının kısıtlama bitiminde yapılabilmesini teminen, Şirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27.05.2021 Perşembe günü saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.Bilgilendirme dokümanı ve Genel Kurul ilan metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932273BIST