***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescil edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 23.03.2023Genel Kurul Tarihi 19.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ BUYAKA E BLOK NO:58 KAT:1 TEPEÜSTÜ ÜMRANİYEGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi.7 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 2022 ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının karara bağlanması.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi.13 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan MetniEK: 3 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı www.anadolugrubu.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda• Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2022 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.• 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi üzerinden %82,12 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,8212388 TL (net 0,7391149 TL) kar payı olmak üzere 200.000.000 TL tutarında kârın nakit olarak 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.• Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUĞBAN İZZET AKSOY, EFE YAZICI, BELİZ CHAPPUIE, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, MEHMET ERCAN KUMCU (Bağımsız Üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (Bağımsız Üye), İZZET KARACA (Bağımsız Üye) ve UĞUR BAYAR'ın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.• 2023 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.• Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.05.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AGHOL Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 AGHOL Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 19.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144750BIST