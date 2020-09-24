***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
24.09.2020 18:14
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizce geçmiş yıl karlarından kar dağıtım önerisi yapılmasını teminen 16 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un 8 Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması ve teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde yer alan kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süreleri 3 ay daha uzatıldığından söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ve pandemi koşulları da değerlendirildiğinde yapılması planlanan Olağan üstü Genel Kurul yapılamayacaktır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876578
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0680
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,9106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0655
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,20
|Açılış
|: 458,43
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.592,80
|7.318.182
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|61.111.818
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6279
|7,6326
|% -0,89
|
|Euro
|8,8987
|8,9113
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,6939
|9,7425
|% -0,84
|
|Frank
|8,2066
|8,2561
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0281
|2,0383
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,32
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,60
|5,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
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17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
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-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP