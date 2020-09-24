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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

24.09.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizce geçmiş yıl karlarından kar dağıtım önerisi yapılmasını teminen 16 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un 8 Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması ve teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde yer alan kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süreleri 3 ay daha uzatıldığından söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ve pandemi koşulları da değerlendirildiğinde yapılması planlanan Olağan üstü Genel Kurul yapılamayacaktır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876578


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