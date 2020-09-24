***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniBilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizce geçmiş yıl karlarından kar dağıtım önerisi yapılmasını teminen 16 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un 8 Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması ve teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde yer alan kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süreleri 3 ay daha uzatıldığından söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ve pandemi koşulları da değerlendirildiğinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul yapılamayacak ve dolayısıyla kar payı dağıtım konusu görüşülemeyecektir.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876586BIST