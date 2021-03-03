***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
03.03.2021 22:10
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
613.445 1.260.856
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84.485 81.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.169 -22.538
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 15
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-105.064 127.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.748 -23.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.748 -23.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
457.152 2.107.777
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.613.887 2.861.335
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-326 7.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
240.947 144.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
240.947 144.929
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.667 2.188.847
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
986.112 3.449.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.1 13.535 18.960 273.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 3.358.123 3.297.044 2.756.076
Diğer Alacaklar
193.426 201.541 150.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.1 0 5.594 31.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 193.426 195.947 118.940
Türev Araçlar
34.2 445.282 42.109 102.996
Stoklar
10 7.168.883 5.698.025 3.131.137
Peşin Ödenmiş Giderler
19.1 867.458 758.290 564.348
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.1 309.252 254.546 189.152
Diğer Dönen Varlıklar
20.1 832.784 862.388 1.003.980
ARA TOPLAM
26.115.776 20.476.461 13.495.464
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
36 325.893 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.441.669 20.476.461 13.495.464
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 11.189 4.787 367
Ticari Alacaklar
1.792 1.619 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 1.792 1.619 1.437
Diğer Alacaklar
58.466 69.784 74.572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.1 1.616 5.766 17.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.2 56.850 64.018 56.768
Türev Araçlar
34.2 113.757 6.591 83.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 140.891 74.150 1.974.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 173.414 324.069 296.443
Maddi Duran Varlıklar
13 16.370.382 16.543.585 11.738.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.390.015 3.058.761 648.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.707.984 23.723.444 17.097.457
Şerefiye
15.2 7.012.308 6.934.409 2.607.085
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.1 17.695.676 16.789.035 14.490.372
Peşin Ödenmiş Giderler
19.2 519.874 412.173 421.036
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.2 1.249.604 1.029.552 901.732
Diğer Duran Varlıklar
20.2 134.165 704.562 1.337.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.871.533 45.953.077 34.576.592
TOPLAM VARLIKLAR
73.313.202 66.429.538 48.072.056
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.529.317 3.335.175 3.184.503
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.576.550 4.046.179 3.924.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.576.550 4.046.179 3.924.574
Banka Kredileri
2.767.961 3.270.718 3.643.106
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
808.589 775.461 281.468
Ticari Borçlar
14.209.282 11.482.715 4.161.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32.2 9.010 2.258 7.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 14.200.272 11.480.457 4.153.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 447.074 258.990 114.858
Diğer Borçlar
2.493.190 1.706.876 1.633.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 2.493.190 1.706.876 1.633.246
Türev Araçlar
34.2 109.899 15.163 41.037
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.1 389.704 264.964 478.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.1 139.245 31.172 18.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
515.209 470.332 242.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 330.617 291.061 130.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.3 184.592 179.271 112.033
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.3 503.742 221.070 100.466
ARA TOPLAM
27.913.212 21.832.636 13.899.619
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
70.406 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.983.618 21.832.636 13.899.619
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.691.024 16.574.416 9.213.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.691.024 16.574.416 9.213.710
Banka Kredileri
13.894.316 13.982.755 8.549.418
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.796.708 2.591.661 664.292
Ticari Borçlar
49.528 71.923 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 49.528 71.923 44.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.504 0 0
Diğer Borçlar
36.122 34.540 25.605
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 36.122 34.540 25.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
11 73.148 4.750 54.073
Türev Araçlar
34.2 213.420 41.329 3.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.2 61.942 18.051 30.227
Uzun Vadeli Karşılıklar
558.357 454.726 192.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2 558.357 454.726 192.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.2 3.367.697 3.196.161 2.748.763
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.4 3.284 229.424 206.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.064.026 20.625.320 12.518.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.047.644 42.457.956 26.418.293
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.830.527 6.182.829 5.130.063
Ödenmiş Sermaye
22 243.535 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
597.228 1.057.708 1.200.135
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 2.916 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
82.879 165.308 73.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
82.879 165.308 73.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.322 -27.843 -20.538
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
111.201 193.151 94.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.600.269 1.619.774 1.258.501
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.880.137 2.483.140 1.789.278
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.279.868 -863.366 -530.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 638.852 615.970 909.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 2.885.997 1.854.123 1.383.311
Net Dönem Karı veya Zararı
-279.775 564.869 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.435.031 17.788.753 16.523.700
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.265.558 23.971.582 21.653.763
TOPLAM KAYNAKLAR
73.313.202 66.429.538 48.072.056
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 62.111.312 44.781.682
Satışların Maliyeti
23 -43.359.281 -31.105.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.752.031 13.676.363
BRÜT KAR (ZARAR)
18.752.031 13.676.363
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.771.726 -2.229.884
Pazarlama Giderleri
24 -11.162.894 -8.274.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.602 -4.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 1.257.293 901.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -1.602.015 -1.101.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -279.785 -375.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.186.302 2.591.597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 715.859 2.298.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -214.259 -405.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.687.902 4.484.118
Finansman Gelirleri
28 2.925.049 1.345.314
Finansman Giderleri
29 -6.111.419 -4.060.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.501.532 1.768.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-887.390 -517.930
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -807.771 -414.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -79.619 -103.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
614.142 1.250.912
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -697 9.944
DÖNEM KARI (ZARARI)
613.445 1.260.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
893.220 695.987
Ana Ortaklık Payları
-279.775 564.869
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 -1,14590000 2,27870000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 -0,00290000 0,04080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.527.469 7.177.208
Dönem Karı (Zararı)
613.445 1.260.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
614.142 1.250.912
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-697 9.944
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.459.715 4.051.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,15,20,25 3.153.297 2.461.245
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
117.208 197.243
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 52.472 34.851
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 40.557 55.100
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,27.1,27.2 13.705 39.516
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
15.2,27.2 0 3.369
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1,27.2 0 64.407
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,27.2 10.474 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
264.841 190.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
233.539 171.386
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.3 16.897 17.818
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.405 857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.134.628 2.060.042
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.507.840 263.132
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.109 48.594
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-41.109 48.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 279.785 375.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.3 887.390 517.930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-309.457 -284.586
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1,27.2 -309.457 -284.586
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-534.708 -1.777.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.430.288 2.819.923
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 2.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.677 -177.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.133 1.108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.431.994 -134.244
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.681.428 2.325.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
425.655 61.621
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
168.384 -225.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
633.359 967.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
702.533 1.004.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-69.174 -37.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.503.448 8.132.473
Ödenen Faiz
26.2 -551.788 -524.994
Alınan Faiz
26.1 212.763 175.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-114.890 -93.657
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-14.921 -16.029
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-507.143 -496.436
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.061.197 154.075
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-278.682 -211.268
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 59.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.486.016 866.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.679.715 -2.257.119
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
411.184 1.695.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.835.758 -3.776.395
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.007 4.066
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 12.878.459 10.835.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -15.030.877 -11.922.669
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.330.491 -874.096
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
12.540 -37.463
Ödenen Temettüler
-150.312 -355.258
Ödenen Faiz
-1.642.397 -1.774.634
Alınan Faiz
414.313 347.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.630.514 3.554.888
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
318.275 84.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.948.789 3.639.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.908.840 5.269.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.857.629 8.908.840
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.278 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.447 16.413.086 21.459.533
Diğer Düzeltmeler
76.874 6.742 83.616 110.614 194.230
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2 243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.278 -530.777 909.511 2.544.720 -1.161.409 5.130.063 16.523.700 21.653.763
Transferler
-12.919 -293.541 -854.949 1.161.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.305 99.085 693.862 -332.589 564.869 1.017.922 2.431.781 3.449.703
Dönem Karı (Zararı)
564.869 564.869 695.987 1.260.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.305 99.085 693.862 -332.589 453.053 1.735.794 2.188.847
Sermaye Arttırımı
4.066 4.066
Kar Payları
-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.887 -1.887
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
59.844 59.844 -4.208 55.636
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 -834.441 -834.441
Dönem Sonu Bakiyeler
2 243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2 243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582
Transferler
22.882 541.987 -564.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479 -81.950 396.997 -416.502 -279.775 -381.709 1.367.821 986.112
Dönem Karı (Zararı)
-279.775 -279.775 893.220 613.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-479 -81.950 396.997 -416.502 -101.934 474.601 372.667
Sermaye Arttırımı
13.007 13.007
Kar Payları
-460.480 460.480 -734.572 -734.572
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.407 29.407 22 29.429
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -279.775 5.830.527 18.435.031 24.265.558
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914993
BIST