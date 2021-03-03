***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)613.445 1.260.856DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-84.485 81.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.169 -22.538Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 15Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-105.064 127.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.748 -23.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.748 -23.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar457.152 2.107.777Yabancı Para Çevrim Farkları1.613.887 2.861.335Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-326 7.180Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler240.947 144.929Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri240.947 144.929DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)372.667 2.188.847TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)986.112 3.449.703Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.1 13.535 18.960 273.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 3.358.123 3.297.044 2.756.076Diğer Alacaklar193.426 201.541 150.495İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32.1 0 5.594 31.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 193.426 195.947 118.940Türev Araçlar34.2 445.282 42.109 102.996Stoklar10 7.168.883 5.698.025 3.131.137Peşin Ödenmiş Giderler19.1 867.458 758.290 564.348Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30.1 309.252 254.546 189.152Diğer Dönen Varlıklar20.1 832.784 862.388 1.003.980ARA TOPLAM26.115.776 20.476.461 13.495.464Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar36 325.893 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.441.669 20.476.461 13.495.464DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 11.189 4.787 367Ticari Alacaklar1.792 1.619 1.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 1.792 1.619 1.437Diğer Alacaklar58.466 69.784 74.572İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32.1 1.616 5.766 17.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.2 56.850 64.018 56.768Türev Araçlar34.2 113.757 6.591 83.181Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 140.891 74.150 1.974.950Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 173.414 324.069 296.443Maddi Duran Varlıklar13 16.370.382 16.543.585 11.738.915Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.390.015 3.058.761 648.990Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.707.984 23.723.444 17.097.457Şerefiye15.2 7.012.308 6.934.409 2.607.085Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.1 17.695.676 16.789.035 14.490.372Peşin Ödenmiş Giderler19.2 519.874 412.173 421.036Ertelenmiş Vergi Varlığı30.2 1.249.604 1.029.552 901.732Diğer Duran Varlıklar20.2 134.165 704.562 1.337.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.871.533 45.953.077 34.576.592TOPLAM VARLIKLAR73.313.202 66.429.538 48.072.056KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.529.317 3.335.175 3.184.503Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.576.550 4.046.179 3.924.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.576.550 4.046.179 3.924.574Banka Kredileri2.767.961 3.270.718 3.643.106Kiralama İşlemlerinden Borçlar808.589 775.461 281.468Ticari Borçlar14.209.282 11.482.715 4.161.193İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32.2 9.010 2.258 7.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 14.200.272 11.480.457 4.153.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.1 447.074 258.990 114.858Diğer Borçlar2.493.190 1.706.876 1.633.246İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.3 2.493.190 1.706.876 1.633.246Türev Araçlar34.2 109.899 15.163 41.037Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.1 389.704 264.964 478.774Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30.1 139.245 31.172 18.036Kısa Vadeli Karşılıklar515.209 470.332 242.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.2 330.617 291.061 130.899Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17.3 184.592 179.271 112.033Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.3 503.742 221.070 100.466ARA TOPLAM27.913.212 21.832.636 13.899.619Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler70.406 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.983.618 21.832.636 13.899.619UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 16.691.024 16.574.416 9.213.710İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.691.024 16.574.416 9.213.710Banka Kredileri13.894.316 13.982.755 8.549.418Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.796.708 2.591.661 664.292Ticari Borçlar49.528 71.923 44.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 49.528 71.923 44.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.504 0 0Diğer Borçlar36.122 34.540 25.605İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.3 36.122 34.540 25.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler11 73.148 4.750 54.073Türev Araçlar34.2 213.420 41.329 3.356Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.2 61.942 18.051 30.227Uzun Vadeli Karşılıklar558.357 454.726 192.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.2 558.357 454.726 192.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.2 3.367.697 3.196.161 2.748.763Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20.4 3.284 229.424 206.375TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.064.026 20.625.320 12.518.674TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.047.644 42.457.956 26.418.293ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.830.527 6.182.829 5.130.063Ödenmiş Sermaye22 243.535 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)597.228 1.057.708 1.200.135Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu2.916 2.916 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)82.879 165.308 73.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)82.879 165.308 73.528Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.322 -27.843 -20.538Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)111.201 193.151 94.066Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.600.269 1.619.774 1.258.501Yabancı Para Çevrim Farkları2.880.137 2.483.140 1.789.278Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.279.868 -863.366 -530.777Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 638.852 615.970 909.511Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 2.885.997 1.854.123 1.383.311Net Dönem Karı veya Zararı-279.775 564.869 0Kontrol Gücü Olmayan Paylar18.435.031 17.788.753 16.523.700TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.265.558 23.971.582 21.653.763TOPLAM KAYNAKLAR73.313.202 66.429.538 48.072.056Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 62.111.312 44.781.682Satışların Maliyeti23 -43.359.281 -31.105.319TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.752.031 13.676.363BRÜT KAR (ZARAR)18.752.031 13.676.363Genel Yönetim Giderleri24 -2.771.726 -2.229.884Pazarlama Giderleri24 -11.162.894 -8.274.028Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.602 -4.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.1 1.257.293 901.373Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.2 -1.602.015 -1.101.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -279.785 -375.738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.186.302 2.591.597Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.1 715.859 2.298.330Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27.2 -214.259 -405.809FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.687.902 4.484.118Finansman Gelirleri28 2.925.049 1.345.314Finansman Giderleri29 -6.111.419 -4.060.590SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.501.532 1.768.842Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-887.390 -517.930Dönem Vergi (Gideri) Geliri30.3 -807.771 -414.334Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.3 -79.619 -103.596SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)614.142 1.250.912DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36 -697 9.944DÖNEM KARI (ZARARI)613.445 1.260.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar893.220 695.987Ana Ortaklık Payları-279.775 564.869Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 -1,14590000 2,27870000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 -0,00290000 0,04080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.527.469 7.177.208Dönem Karı (Zararı)613.445 1.260.856Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)614.142 1.250.912Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-697 9.944Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.459.715 4.051.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,15,20,25 3.153.297 2.461.245Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler117.208 197.243Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 52.472 34.851Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 40.557 55.100Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,27.1,27.2 13.705 39.516Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler15.2,27.2 0 3.369Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.1,27.2 0 64.407Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,27.2 10.474 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler264.841 190.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler233.539 171.386Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.3 16.897 17.818Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.405 857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.134.628 2.060.042Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.507.840 263.132Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-41.109 48.594Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-41.109 48.594Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 279.785 375.738Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.3 887.390 517.930Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-309.457 -284.586Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27.1,27.2 -309.457 -284.586Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-534.708 -1.777.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.430.288 2.819.923Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 2.039Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.677 -177.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.133 1.108Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.431.994 -134.244Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.681.428 2.325.611Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler425.655 61.621Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)168.384 -225.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler633.359 967.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)702.533 1.004.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-69.174 -37.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.503.448 8.132.473Ödenen Faiz26.2 -551.788 -524.994Alınan Faiz26.1 212.763 175.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-114.890 -93.657Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-14.921 -16.029Vergi İadeleri (Ödemeleri)-507.143 -496.436YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.061.197 154.075İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-278.682 -211.268Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 59.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.486.016 866.821Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.679.715 -2.257.119Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)411.184 1.695.740FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.835.758 -3.776.395Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.007 4.066Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 12.878.459 10.835.833Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -15.030.877 -11.922.669Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.330.491 -874.096Türev Araçlardan Nakit Girişleri12.540 -37.463Ödenen Temettüler-150.312 -355.258Ödenen Faiz-1.642.397 -1.774.634Alınan Faiz414.313 347.826YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.630.514 3.554.888Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi318.275 84.866NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.948.789 3.639.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.908.840 5.269.086DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.857.629 8.908.840Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.278 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.447 16.413.086 21.459.533Diğer Düzeltmeler76.874 6.742 83.616 110.614 194.230Düzeltmelerden Sonraki Tutar2 243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.278 -530.777 909.511 2.544.720 -1.161.409 5.130.063 16.523.700 21.653.763Transferler-12.919 -293.541 -854.949 1.161.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.305 99.085 693.862 -332.589 564.869 1.017.922 2.431.781 3.449.703Dönem Karı (Zararı)564.869 564.869 695.987 1.260.856Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.305 99.085 693.862 -332.589 453.053 1.735.794 2.188.847Sermaye Arttırımı4.066 4.066Kar Payları-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.887 -1.887Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler59.844 59.844 -4.208 55.636Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 -834.441 -834.441Dönem Sonu Bakiyeler2 243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2 243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582Transferler22.882 541.987 -564.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-479 -81.950 396.997 -416.502 -279.775 -381.709 1.367.821 986.112Dönem Karı (Zararı)-279.775 -279.775 893.220 613.445Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-479 -81.950 396.997 -416.502 -101.934 474.601 372.667Sermaye Arttırımı13.007 13.007Kar Payları-460.480 460.480 -734.572 -734.572Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29.407 29.407 22 29.429Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -279.775 5.830.527 18.435.031 24.265.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914993BIST