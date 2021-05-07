***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.086.167 -801.304DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-57.210 -13.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1 3.833Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.303 3.833Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.421.764 -1.781.348Yabancı Para Çevrim Farkları2.251.192 -1.522.513Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-145.378 260.725Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -846.396 -547.561Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-120 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler162.466 28.001Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri162.466 28.001DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.364.554 -1.795.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.450.721 -2.596.461Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.841.907 -1.481.363Ana Ortaklık Payları608.814 -1.115.098Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.155.545 12.878.419Finansal Yatırımlar20.787 48.614Ticari Alacaklar4.347.232 3.429.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 20.212 13.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.327.020 3.415.765Diğer Alacaklar240.505 193.426İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 93 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar240.412 193.426Türev Araçlar24.2 510.508 445.282Stoklar6 8.046.164 7.168.883Peşin Ödenmiş Giderler926.650 862.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 328.333 309.252Diğer Dönen Varlıklar12.1 763.269 832.784ARA TOPLAM26.338.993 26.168.923Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 2.304 325.893TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.341.297 26.494.816DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11.193 11.189Ticari Alacaklar2.015 1.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.015 1.792Diğer Alacaklar68.284 58.466İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 8.380 1.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar59.904 56.850Türev Araçlar24.2 145.382 113.757Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 211.028 140.891Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 173.414Maddi Duran Varlıklar9 17.733.765 16.370.382Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.262.988 3.390.015Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.578.296 24.707.984Şerefiye11.2 7.391.176 7.012.308Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1 19.187.120 17.695.676Peşin Ödenmiş Giderler499.380 466.727Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 1.414.887 1.209.395Diğer Duran Varlıklar12.2 57.455 134.165TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.984.673 46.778.177TOPLAM VARLIKLAR76.325.970 73.272.993KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.383.575 5.529.317Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.781.582 3.576.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.781.582 3.576.550Banka Kredileri2.862.627 2.767.961Kiralama İşlemlerinden Borçlar918.955 808.589Ticari Borçlar15.062.413 14.286.368İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.2 82.365 9.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.980.048 14.277.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar327.963 447.074Diğer Borçlar2.162.881 2.493.190İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.162.881 2.493.190Türev Araçlar24.2 32.061 109.899Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)312.952 389.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 150.718 139.245Kısa Vadeli Karşılıklar681.561 515.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 462.773 330.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar218.788 184.592Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.3 460.037 426.656ARA TOPLAM28.355.743 27.913.212Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 70.406TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.355.743 27.983.618UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 16.627.562 16.691.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.627.562 16.691.024Banka Kredileri14.018.392 13.894.316Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.609.170 2.796.708Ticari Borçlar58.643 49.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar58.643 49.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.934 9.504Diğer Borçlar32.555 36.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar32.555 36.122Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 175.083 73.148Türev Araçlar24.2 297.129 213.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)67.542 61.942Uzun Vadeli Karşılıklar605.337 558.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 605.337 558.357Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 3.582.694 3.398.358Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.4 3.600 3.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.460.079 21.094.687TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.815.822 49.078.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.338.471 5.759.657Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)597.228 597.228Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu2.916 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.231 82.879Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.231 82.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.622 -28.322Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)54.853 111.201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.582.394 1.600.269Yabancı Para Çevrim Farkları3.234.817 2.880.137Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.652.423 -1.279.868Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 637.105 638.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 2.507.099 2.885.997Net Dönem Karı veya Zararı684.337 -350.645Kontrol Gücü Olmayan Paylar20.171.677 18.435.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.510.148 24.194.688TOPLAM KAYNAKLAR76.325.970 73.272.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15.348.174 12.350.595Satışların Maliyeti-10.983.155 -9.089.657TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.365.019 3.260.938BRÜT KAR (ZARAR)4.365.019 3.260.938Genel Yönetim Giderleri-716.029 -612.086Pazarlama Giderleri-3.016.084 -2.498.911Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.470 -1.089Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 311.770 253.304Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -472.586 -479.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -86.224 -70.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)382.396 -147.818Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 1.263.553 299.601Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -12.401 -56.411FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.633.548 95.372Finansman Gelirleri18 888.674 502.629Finansman Giderleri19 -1.197.437 -1.354.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.324.785 -756.924Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-196.430 -8.201Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -252.901 -132.134Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 56.471 123.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.128.355 -765.125DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -42.188 -36.179DÖNEM KARI (ZARARI)1.086.167 -801.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar401.830 -428.728Ana Ortaklık Payları684.337 -372.576Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 2,98320000 -1,38130000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,17320000 -0,14860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI660.448 13.566Dönem Karı (Zararı)1.086.167 -801.304Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.128.355 -765.125Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-42.188 -36.179Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler640.095 1.880.057Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler805.921 759.993Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-18.382 29.047Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.208 -448Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-28.075 21.646Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.2 -2.515 7.849Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler161.293 111.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler126.135 95.718Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.594 6.079Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler29.564 9.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler665.007 557.521Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler119.779 550.757Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-45.947 79.801Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-45.947 79.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 86.224 70.681Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler196.430 8.201Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-77.961 26.132Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1,17.2 -77.961 26.132Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1 -715.233 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-537.036 -313.393İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-758.049 -869.380Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.020.407 -200.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.797 16.704Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-857.914 -548.171Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler716.471 7.268Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler217.778 -33.889Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-71.152 -34.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler265.972 -76.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)329.187 7.630Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-63.215 -84.011Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları968.213 209.373Ödenen Faiz-199.553 -122.146Alınan Faiz84.410 34.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.947 -34.954Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-4.715 -5.571Vergi İadeleri (Ödemeleri)-153.960 -67.340YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-84.015 -524.841Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri381.804 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -127.392Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri166.581 308.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-658.022 -430.976Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25.622 -275.071FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.369.877 91.865Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 391Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.269.385 5.046.801Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.328.672 -4.362.472Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-273.599 -302.602Türev Araçlardan Nakit Girişleri66.344 39.337Ödenen Temettüler-750.748 0Ödenen Faiz-473.607 -416.137Alınan Faiz121.020 86.547YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.793.444 -419.410Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi84.307 230.256NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.709.137 -189.154DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.857.629 8.908.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.148.492 8.719.686Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler22.882 541.987 -564.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.828 -11.896 -565.473 -163.325 -372.576 -1.115.098 -1.481.363 -2.596.461Dönem Karı (Zararı)-372.576 -372.576 -428.728 -801.304Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.828 -11.896 -565.473 -163.325 -742.522 -1.052.635 -1.795.157Sermaye Arttırımı391 391Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29.406 29.406 22 29.428Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -29.671 181.255 1.917.667 -1.026.691 638.852 2.425.516 -372.576 5.097.137 16.307.803 21.404.940Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688Transferler-1.747 -348.898 350.645Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.300 -56.348 354.680 -372.555 684.337 608.814 1.841.907 2.450.721Dönem Karı (Zararı)684.337 684.337 401.830 1.086.167Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.300 -56.348 354.680 -372.555 -75.523 1.440.077 1.364.554Sermaye Arttırımı0 0Kar Payları0 -30.000 -30.000 -105.261 -135.261Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -29.622 54.853 3.234.817 -1.652.423 637.105 2.507.099 684.337 6.338.471 20.171.677 26.510.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935411BIST