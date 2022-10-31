***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı için SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 27.10.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştu. Söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 AGHOL_SPK_Başvuru Formu_Eylül 2022.pdfEK: 2 ag anadolu grubu holding ihraç belgesi mühürlü_28.10.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075536BIST