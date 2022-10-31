***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.10.2022 18:35
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı için SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 27.10.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştu. Söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AGHOL_SPK_Başvuru Formu_Eylül 2022.pdf
EK: 2 ag anadolu grubu holding ihraç belgesi mühürlü_28.10.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075536
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