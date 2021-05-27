***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'da onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6 Peşin 0,1642477 16,42477 15 0,1396105 13,96105B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017 Peşin 0,1642477 16,42477 15 0,1396105 13,96105Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 31.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin kar payı dağıtılması hususunda sunmuş olduğu teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 AGHOL_Kar Dağıtım Tablosu TR.pdfEK: 2 AGHOL_Kar Dağıtım Tablosu ING.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 243.534.517,962. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 89.843.573,57Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 607.615.000 -463.579.269,264. Vergiler ( - ) 887.390.000 05. Net Dönem Kârı -279.775.000 -463.579.269,266. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -719.083.943,027. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -279.775.000 -1.182.663.212,28Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 18.037.130 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -261.737.870 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek -279.775.000 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 40.000.000 40.000.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 27.200.000 0 0 0,1396106 13,96B Grubu 8.000.000 0 0 0,1642478 16,42TOPLAM 35.200.000 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938452BIST