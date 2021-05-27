***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2021 17:24
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'da onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 12.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6 Peşin 0,1642477 16,42477 15 0,1396105 13,96105
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017 Peşin 0,1642477 16,42477 15 0,1396105 13,96105
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 31.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kar payı dağıtılması hususunda sunmuş olduğu teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AGHOL_Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf
EK: 2 AGHOL_Kar Dağıtım Tablosu ING.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 243.534.517,96
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 89.843.573,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 607.615.000 -463.579.269,26
4. Vergiler ( - ) 887.390.000 0
5. Net Dönem Kârı -279.775.000 -463.579.269,26
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -719.083.943,02
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -279.775.000 -1.182.663.212,28
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 18.037.130 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -261.737.870 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek -279.775.000 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 40.000.000 40.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 27.200.000 0 0 0,1396106 13,96
B Grubu 8.000.000 0 0 0,1642478 16,42
TOPLAM 35.200.000 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938452
BIST