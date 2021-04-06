***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.04.2021 10:58
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/04/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/04/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/07/2020
Açıklama
Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 06.04.2021 tarihinde sona erdiğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 06.04.2021 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşme 06.04.2022 tarihine dek yürürlükte olacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,83 97,85 99,48 94,36 95,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923686
BIST
13:411.432
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|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:41
|NTGAZ
|12,43
|368.748
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|144.883
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|115.951.170
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|196.735.640
|% 9,99
|
|SNKRN
|42,34
|3.356.927
|% 9,97
|
|TRILC
|59,15
|72.665.502
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|14.410.761
|% -9,97
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|ORMA
|26,12
|175.623
|% -9,93
|
|IEYHO
|1,18
|40.331.012
|% -9,23
|
|SNPAM
|21,40
|125.130
|% -8,15
|
|EKGYO
|1,97
|643.990.155
|% -2,48
|
|GARAN
|6,89
|592.176.185
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,44
|520.864.317
|% 1,93
|
|KOZAL
|124,80
|480.683.914
|% -1,03
|
|FENER
|38,16
|471.675.415
|% 1,06
|
|EKGYO
|1,97
|643.990.155
|% -2,48
|
|TSKB
|1,39
|119.855.479
|% 0,00
|
|GARAN
|6,89
|592.176.185
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,44
|520.864.317
|% 1,93
|
|IHLGM
|1,13
|59.567.909
|% -2,59
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1592
|8,1624
|% 0,74
|
|Euro
|9,6359
|9,6468
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,2533
|11,3098
|% 0,24
|
|Frank
|8,6538
|8,7059
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1685
|2,1794
|% 0,74
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|3,43
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|19,46
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|9,42
|
|Çeyrek
|724
|741
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,06
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|1,05
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