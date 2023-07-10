***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi20.06.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi07.07.2023Davanın Konusu19.04.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8 ve 12 sayılı kararların iptal istemiKarşı Taraf(lar)Mehmet Okan YazıcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2023/451)Davanın Duruşma Tarihi29.11.2023Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimizin 19.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan (4), (5), (6), (7), (8) ve (12) sayılı kararların iptali istemiyle pay sahiplerimizden Mehmet Okan Yazıcı tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2023/451 Esas sayılı dosya ile dava açıldığı hususu 07.07.2023 tarihinde öğrenilmiştir. Şirketimiz gerekli hukuki işlemlere başlamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169514BIST