***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
10.07.2023 18:31
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
20.06.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
07.07.2023
Davanın Konusu
19.04.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2023/451)
Davanın Duruşma Tarihi
29.11.2023
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan (4), (5), (6), (7), (8) ve (12) sayılı kararların iptali istemiyle pay sahiplerimizden Mehmet Okan Yazıcı tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2023/451 Esas sayılı dosya ile dava açıldığı hususu 07.07.2023 tarihinde öğrenilmiştir. Şirketimiz gerekli hukuki işlemlere başlamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169514
BIST